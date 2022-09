L’associazione genovese EduSex inaugura la sua nuova sede in centro storico

Genova. EduSex, associazione genovese nata nel 2016 per promuovere un’educazione sessuale, inaugura la sua nuova sede venerdì 30 settembre in piazza Luccoli 2 alle ore 18, in pieno centro storico.

“Per l’occasione è previsto un piccolo aperitivo e a seguire un momento di riflessione e scambio di opinioni con tutti coloro che decideranno di partecipare. Presenteremo anche i nostri progetti futuri. Infine è prevista anche una piccola esperienza corporea di osservazione del corpo” spiega Serena Spotorno di EduSex.

EduSex

Edusex è un’associazione che si occupa di fare formazione e informazione sulla sessualità. Nasce come sportello sessuologico gratuito, con l’obiettivo di fornire un sostegno che possa fornire un aiuto per vivere l’affettività, la sessualità e in generale le relazioni, in maniera più evoluta e consapevole. Inoltre Edusex organizza nelle scuole percorsi di educazione all’affettività e alla sessualità per adolescenti e pre-adolescenti.