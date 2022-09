L’associazione del trasporto ferroviario Groupment Fer in visita al Psa di Genova

Genova. Si è conclusa oggi la visita di 3 giorni di Groupement Fer, l’associazione che rappresenta le società di trasporto e logistica con sede in Svizzera, in visita a Genova e al suo porto, che ha scelto la Liguria per l’annuale Comité Mixte.

“L’ulteriore sviluppo dei collegamenti ferroviari tra la Svizzera, l’Europa meridionale e i porti del Mediterraneo sarà un’importante e rilevante opportunità in termini di sostenibilità ed efficienza – ha affermato Peter Bösch, presidente del Board di Groupement Fer – Nel caso del Southern Express, in particolare, apprezziamo il collegamento ferroviario diretto da terminal a terminal”.

“Entro due anni, nel nostro terminal di Genova Pra’ verranno costruiti altri sette binari da 750 metri ciascuno: con il Terzo Valico, che consentirà di far circolare treni di 750 metri, ovvero standard europeo, saremo più competitivo verso i mercati del sud Europa” ha aggiunto Roberto Ferrari, ad di Psa Italy.

La delegazione, composta da 11 rappresentanti delle maggiori aziende di trasporto ferroviario, ha posto l’accento sull’importanza di implementare il trasporto di container tra la Svizzera e porti del Mediterraneo utilizzando un trasporto ferroviario efficiente, affidabile e ambientalmente sostenibile.

In questo contesto, rispetto al trasporto di merci su strada, il treno “Southern Express” tra Basilea e Genova gestito da PSA Italy ha contribuito dal suo ingresso in servizio a ridurre le emissioni di CO2 dell’83% e il 49% di consumo di energia: il dato è stato calcolato attraverso uno strumento di simulazione accreditato della società tedesca di software ambientale EcoTransIT World (ETW) che calcola il consumo di energia e le emissioni di gas serra (GHG) per camion, treni, navi e aerei. I risultati confermano che lo spostamento dei container dalla strada alla rotaia non è solo conveniente, ma anche positivo per l’ambiente.

Dal 2018 il collegamento ferroviario “Southern Express” di PSA Italy – servizio trisettimanale diretto tra il porto di Genova e il terminal ferroviario svizzero di Frenkendorf vicino a Basilea – ha spostato circa 84 milioni di km/tons dalla strada alla ferrovia: PSA Italy ha trasportato oltre 23.000 TEUs, per oltre 613mila metri lineari di container che altrimenti sarebbero stati trasportati su strada. Il viaggio da Genova a Basilea dura circa 14 ore e il 94% dei treni arriva entro due ore dall’orario di arrivo previsto.

L’impatto sull’ambiente e la riduzione di CO2

Con un risparmio medio di CO2 di oltre 5.000 tonnellate di CO2, si stima che il servizio Southern Express abbia contribuito alla diminuzione della CO2 equivalente piantando oltre 223.500 alberi ad alto fusto in 447 ettari. È quanto emerge dai calcoli effettuati sulla base degli studi dell’agenzia belga Encon, secondo cui la compensazione annuale di CO2 varia da 21,77 kg CO2/albero a 31,5 kg CO2/albero; ciò significa che una tonnellata di CO2 può essere compensata da 31 a 46 alberi. L’Europa ha da 300 a 500 alberi per ettaro. Il calcolo delle cifre si basa su 24 kg di CO2/albero e una media di 500 alberi per ettaro.

EcoTransIT World è un istituto di ricerca tedesco che fornisce calcoli dettagliati sugli impatti ambientali per qualsiasi servizio di trasporto merci. EcoTransIT World fornisce consumi energetici ed Emissioni GHG per camion, treni, navi e aerei secondo la norma europea EN 16258:2012, oltre all’anidride carbonica (CO2) e ai più importanti inquinanti atmosferici (ossido di azoto, idrocarburi non metanici, anidride solforosa e particolato).