L’Arenzano supera (2-1) il Campomorone

Arenzano. L’Arenzano (privo di Alessandro Damonte e Fabio Baroni) vince e convince, superando (2-1) il coriaceo Campomorone, che ha Revello in panchina Revello e Chiarabini in tribuna.

I ragazzi di Corradi (squalificato), sostituito in panchina da Feroldi, giocano a tutto campo, attaccando gli spazi, combattendo uno contro uno in ogni zona del campo, contro un Campomorone che ribatte colpo su colpo per tutti i 96 minuti giocati.

I padroni di casa passano in vantaggio (al 28°) con Lupi, la cui punizione non da scampo a Longato.

I polceveraschi trovano, dopo soli due minuti, il pareggio con Maggiari.

La rete vincente porta la firma del miglior giocatore in campo, Lorenzo Damonte (classe 2004) il cui colpo di testa (al 75°) risulta letale agli avversari.

Mister Silvestro De Lucia vien allontanato dal sig.Sanguinetti di La Spezia ed in pieno recupero vengono espulsi lo stesso Damonte e Dolcini.