La “zuppa dei poveri” distribuita in piazza: la protesta dei consumatori contro il caro vita

Genova. Una distribuzione di focaccia e zuppa di cipolle, la “zuppa dei poveri”, riscaldata su un fornello alimentato a gas, come simbolo della situazione economica in cui rischiano di trovarsi molte famiglie italiane. È la protesta messa in scena oggi dalle associazioni liguri dei consumatori in largo Lanfranco, davanti alla prefettura, per sensibilizzare sulle conseguenze del caro energia e del caro vita.

Secondo gli organizzatori, nel 2022 una famiglia “tipo” residente in Liguria si ritrova a spendere 2.670 euro in più rispetto allo scorso anno a causa degli aumenti di prezzi e tariffe che hanno colpito tutti i settori. I generi alimentari sono aumentati dell’11,9% dall’inizio dell’anno, i consumi si sono ridotti di oltre il 4%. A rischio povertà ci sarebbero 300mila liguri.

Le associazioni dei consumatori chiedono un accordo per la sterilizzazione dell’Iva e prezzi calmierati sui generi di prima necessità e prezzi amministrati per energia e carburanti (20 centesimi a kilowatt per l’elettricità e 60 centesimi a metro cubo per il gas).

“In base agli ultimi dati Istat in Liguria l’inflazione si attesta al +8,9% contro il +2,3% registrato ad agosto 2021. Si tratta del dato più elevato degli ultimi 37 anni – spiega il presidente di Assoutenti, Furio Truzzi – Proprio in Liguria si registra una delle crescite più marcate per i generi alimentari, i cui prezzi nell’ultimo mese sono saliti del +11,9% su base annua. Questo significa che nel 2022 una famiglia media della regione, solo per il cibo, si ritrova a spendere 634 euro in più”.

Oltre alla distribuzione della “zuppa dei poveri”, alla quale hanno partecipato poche persone, i consumatori hanno lanciato per oggi uno sciopero della spesa: stop agli acquisti per un giorno. Lo sciopero è stato proclamato da Assoutenti, Adiconsum, Adoc, Casa del Consumatore, Codacons, Federconsumatori, Lega Consumatori, Sportello del Consumatore.