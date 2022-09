La Val Varenna senza segnale tv: assemblea pubblica per decidere le sorti del ripetitore

Genova. Sui social è una susseguirsi di post e commenti del “Ma voi riuscite a vedere la televisione?“, “Da ieri non vedo più niente”, “Anche oggi la tv la guardo domani”, e dopo mesi e mesi di indeterminatezza i cittadini vogliono vederci chiaro, nel vero senso della parola, organizzando una assemblea pubblica per decidere le sorti del ripetitore di vallata, il cui funzionamento non soddisfa gli abitanti.

Parliamo della Val Varenna, i cui residenti da anni combattono con un segnale televisivo che definire ballerino è veramente un eufemismo. E in questi mesi, inoltre, i suoi costi di gestione sono aumentati a dismisura visto il caro bollette.

Da qui la necessità di mettere un punto e provare a risolvere la situazione: martedì prossimo, il 13 settembre, alle 20,30 presso i locali Arci di via Pola, è stata convocata un’assemblea pubblica per decidere il da farsi: tra le diverse opzioni sul tavolo c’è anche la zero, vale a dire rimuovere il costoso ripetitore per provare a trovare un’altra soluzione.

(Foto archivio)