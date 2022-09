La Racing force group di Ronco Scrivia produrrà caschi in carbonio per l’aeronautica militare Usa

Ronco Scrivia. Racing Force Group, gruppo leader nel settore dei prodotti di sicurezza per il motorsport e quotato al mercato Euronxet Growth Milan, ha firmato un Memorandum of Understanding con LIFT Airborne Technologies per la produzione di calotte in carbonio per il Next Generation Fixed-Wing Helmet (NGFWH) progettato per la United States Air Force. Racing Force produrrà la calotta in carbonio per LIFT, per le versioni del NGFWH destinate ad applicazioni militari e civili.

L’8 luglio 2022, l’Aeronautica Militare degli Stati Uniti, attraverso il suo Program Management Office, ha annunciato che LIFT è stato il vincitore finale del concorso pluriennale NGFWH per proseguire con lo sviluppo di prototipi di un nuovo casco per gli equipaggi di aerei ad ala fissa dell’Aeronautica Militare. Il progetto è iniziato nel 2018 attraverso il programma USAF AFWERX, implementato per aumentare la competizione, incoraggiare l’innovazione e incorporare nuove tecnologie nello sviluppo di un nuovo casco per l’USAF. Racing Force è stata partner tecnologico di Lift per sviluppare e produrre la calotta in carbonio del LIFT AV2.2 NGFWH, un casco da volo ad ala fissa avanzato, sviluppato per i piloti dell’USAF.

“Racing Force è orgogliosa di partecipare come partner tecnologico di LIFT allo sviluppo della calotta in carbonio ultraleggero per il LIFT AV2.2, sfruttando l’innovazione tecnica, i materiali compositi avanzati e le tecniche di produzione utilizzate per produrre i caschi da corsa di Formula 1 con il marchio BELL Helmets”, ha dichiarato Kyle Kietzmann, Chief Commercial Officer di Racing Force USA, Inc. “Racing Force ha partecipato al programma AFWERX dell’USAF, avviando una collaborazione tecnica con LIFT nel 2020 per sviluppare e produrre la calotta in carbonio. Vogliamo congratularci con l’intero team LIFT e con gli altri partner tecnologici per questo straordinario risultato, che porta innovazione e nuove tecnologie alla prossima generazione di caschi ad ala fissa. Per Racing Force Group, questo è un altro passo importante per il nostro programma di diversificazione, iniziato dopo la quotazione in borsa dello scorso anno. ”