La genovese Alessandra Zampieri nuova direttrice del Centro di ricerca europeo

Genova. La genovese Alessandra Zampieri sarà la nuova direttrice per le risorse sostenibili del Centro comune di Ricerca (Jrc) di Ispra (Varese). Ad annunciarlo oggi la Commissione europea, che ha deciso di nominare anche il belga Guy Van den Eede direttore per la salute, i consumatori e i materiali di riferimento.

Laureata in Economia all’Università di Genova, Zampieri è entrata a far parte della Commissione nel 1993. Da allora si è occupata di migrazioni e affari marittimi. Attualmente è vicedirettrice e capo dell’unità di gestione del rischio di catastrofi del centro. Supervisiona in particolare le attività di ricerca per il green deal e il digitale.

Zampieri “porta con sé capacità avanzate di leadership e negoziazione”, si legge nella nota di Bruxelles.

La data di decorrenza delle nomine sarà determinata successivamente.