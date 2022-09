Genova. Il 19 novembre il grande rugby torna a Genova. In programma Italia-Sudafrica allo stadio Luigi Ferraris, e sarà una partita speciale annuncia il presidente della Federazione italiana rugby Marzio Innocenti, in città per incontrare il sindaco Marco Bucci: “Sarà il Marco Bollesan-day, una celebrazione a poco più di un anno dalla sua scomparsa. Il Covid ci ha bloccato e l’occasione genovese è quella giusta».

Marco Bollesan, nato a Chioggia, ma cresciuto e vissuto a Genova, è stata la figura più iconica di questo sport, una leggenda. Giocatore, che ha fatto della grinta e del sacrificio una bandiera, poi allenatore, ma anche comunicatore eccezionale, primo rugbista nella Walk of fame dello sport italiano.

Presto i dettagli di una giornata che avrà diversi eventi collaterali, tra cui una partita tra una selezione una selezione dei migliori giocatori emergenti italiani e dei giocatori provenienti o che hanno giocato in Liguria, chiamata i Siluri, e i fondatori del rugby: l’Università di Cambridge. “L’idea è di ottenere la possibilità di giocarla al Carlini” auspica l’ex giocatore genovese Marco Rivaro, unico italiano ad aver vestito il Light Blue di Cambridge nel 2000 e 2001. L’impianto sarà oggetto di ristrutturazione l’anno prossimo e si attende una firma di deroga per poterlo riempire in ogni settore. Il sindaco Bucci ha promesso di lavorarci, offrendo tutta la disponibilità.

I Siluri sono nati a Genova negli anni Novanta per iniziativa di un gruppo di giovani giocatori di Cus Genova e Pro Recco, imperversarono e divennero leggendari vincendo partite e tornei estivi in tutto il paese.

In programma anche un raduno di old, vecchie glorie, che saranno impegnati in un triangolare al sabato mattina.

Marzio Innocenti

I biglietti per il big match, che fa parte dell’Autumn Nations series (con Italia-Samoa il 5 novembre a Padova, Italia-Australia il 12 novembre a Firenze), sono in vendita sul circuito Ticketone e costano da dieci a quaranta euro.

“Il nostro obiettivo è riempire lo stadio – conferma Innocenti, che da giocatore aveva calcato il prato del Ferraris nell’86 contro l’Urss – un pubblico rumoroso sarà la nostra arma in più, non sono parole di circostanza: un giocatore riesce a dare di più grazie all’incitamento della gente. Al calcio invidio molto l’affezione dei tifosi”.

Il Ferraris, secondo il presidente federale, si presta perfettamente per la sua conformazione all’inglese a far sentire il calore del pubblico.

Un’occasione anche per attrarre nuovi appassionati: “Sono aspetti non visibili, ma fondamentali – conferma il presidente della Fir Liguria Enrico Mantovani – l’entusiasmo del momento è importante per far iniziare un percorso a genitori e bambini. Come è accaduto grazie alla presenza al torneo Ravano”.

Nonostante le tante sconfitte attorno alla Nazionale di rugby c’è tanto interesse e la vittoria a Cardiff nel Sei Nazioni quest’anno, con una squadra molto giovane, è considerata da Innocenti l’inizio di un ciclo: “Ho grandissima fiducia in questa squadra e anche nei ragazzi dell’under 20 che hanno vinto diverse partite negli ultimi tempi, battendo due volte l’Inghilterra. L’importante è che diano il 100% e anche di più. Si può anche perdere, ma conta il come per appassionare il pubblico”.