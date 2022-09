“Inverno freddo? Autunno caldo”, Usb e portuali lanciano l’assemblea pubblica per la mobilitazione

Genova. “L’aumento delle bollette è arrivato a livelli insostenibili, migliaia di famiglie si stanno trovando in seria difficoltà e con l’arrivo dell’autunno non ci sono prospettive di miglioramento. Il teleriscaldamento nell’ultimo anno è aumentato del 150%, mentre Iren ha intascato 219 milioni di extraprofitti ed i suoi dirigenti hanno aumentano i loro stipendi del 100%”.

A dirlo in una nota stampa congiunta il Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali, USB Pensionati Liguria, Asia-Usb Torino, Asia Usb e Settembrata 2022 @Villa Scassi, lanciando un incontro aperto a tutti per confrontarsi sulle prossime mobilitazioni.

“In tante città d’Italia, i teleriscaldati, con comitati ed assemblee di quartiere, non ricevendo aiuti da parte delle istituzioni – sottolineano – hanno deciso di mobilitarsi in maniera autonoma, tramite tante forme diverse di lotta, che vanno dalle raccolte firme all’autosospensione del pagamento delle bollette”

“Mobilitarsi contro questo carovita è l’unica via da intraprendere, chiediamo che vengano tassati gli extraprofitti delle multiutility con l’obiettivo di calmierare le bollette. Incontriamoci in Villa Scassi a Sampierdarena, il 16 settembre alle ore 18.00 per confrontarci e unire tutti i tipi di lotta”, concludono.