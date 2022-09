Ingegnere informatico morto dopo un pestaggio a Molassana, la procura indaga per omicidio volontario

Genova. La relazione del medico legale Francesco Ventura sarà depositata sul tavolo della Procura tra tre settimane ma i primi risultati dell’autopsia sembrano parlare chiaro: esiste una correlazione tra la morte di Sergio Faveto, l’ingegnere informatico di 51 anni morto al San Martino il 15 settembre, e il pestaggio che l’uomo aveva subito il 3 agosto in piazza Unità d’Italia a Molassana. Per questo il sostituto procuratore Paola Calleri ha deciso di modificare il capo d’’imputazione del fascicolo, che al momento resta contro ignoti, da omicidio preterintenzionale a omicidio volontario.

Anche perché in base a quanto emerso dalle indagini Faveto sarebbe stato vittima di una vera e propria spedizione punitiva da parte di qualcuno che probabilmente conosceva. Per cui la reticenza con i carabinieri della stazione di Molassana intervenuti sul posto, il rifiuto dell’ambulanza e anche l’assenza di una denuncia. Quel giorno era stato lui a chiamare il 112, dicendo sulle prime che a colpirlo era stato uno sconosciuto. Poco dopo aveva però corretto il tiro dicendo che erano due-tre.

Aveva rifiutato l’ambulanza chiamata dai militari ma aveva ripetuto più volta la frese “Potevano uccidermi”. Ma chi? Se Faveto oggi non può più aiutare gli investigatori nel trovare il o i suoi aggressori le indagini dei carabinieri proseguono per capire cosa possa essere successo. Anche se in questa fase gli investigatori mantengono il più stretto riserbo. l’analisi delle telecamere della zona e soprattutto dei dispositivi informatici di proprietà di Faveto.

Le piste più accreditate sarebbero due: quella di un dissidio di tipo lavorativo (anche se al momento del pestaggio l’uomo era disoccupato ) o quello legato a un debito di cocaina di cui il 51enne – così è trapelato dalle indagini – pur essendo cardiopatico, sembra facesse uso.

L’uomo era andato in ospedale il 14 agosto perché non si sentiva bene e aveva spiegato ai sanitari d’essere stato vittima di un’aggressione con calci e pugni al tronco e alla schiena. Era rimasto ricoverato per 48 ore, poi aveva firmato per tornare a casa. Il 22 agosto era ritornato in ospedale perché stava male. Ricoverato di nuovo al San Martino, si era ulteriormente aggravato, fino al decesso avvenuto il 15 settembre, probabilmente per un’embolia polmonare.