Infortuni sul lavoro, in Liguria l’aumento più alto d’Italia: “Situazione intollerabile”

Genova. Da gennaio ad agosto di quest’anno la Liguria ha avuto l’aumento percentuale di infortuni sul lavoro più alto del Paese. È quanto emerge dai dati dell’Inail elaborato da Marco De Silva, responsabile dell’ufficio economico della Cgil di Genova e Liguria.

Nel dettaglio: le denunce di infortunio sul lavoro tra il 1° gennaio ed il 31 agosto 2022 sono state 20.102 in aumento di 8.080 unità pari al +67,2% rispetto al corrispondente periodo del 2021. A livello nazionale si sono registrate 484.561 denunce di infortunio +38,7% rispetto al periodo gennaio – agosto 2022; nel Nord-Ovest le denunce sono state 149.008 (+46,6%).

In Liguria il primo tra i settori interessati è quello dell’industria e servizi (17.984 denunce in aumento del 69,2% sull’anno precedente), ma in forte aumento ci sono i settori in forte espansione come commercio +148%, alloggio e ristorazione +60%, trasporti e logistica +43%.

“Gli infortuni aumentano nei settori dove maggiori sono le concentrazioni di contratti stagionali, precari e quelli dove purtroppo permangono forti fasce di irregolarità – commenta il segretario generale ligure Maurizio Calà -. E’ una situazione intollerabile che impone un cambio di passo. A livello nazionale Cgil, Cisl e Uil hanno in programma una campagna informativa sui luoghi di lavoro e una assemblea nazionale che si terrà il prossimo 22 ottobre a Roma. Bisogna agire con azioni concrete e le istituzioni devono fare la loro parte”.

“A breve chiederemo alla Regione incontri sulla sicurezza e tavoli specifici. Occorre potenziare gli uffici preposti all’attività di prevenzione e controllo, favorire percorsi formativi anche nelle scuole perché è importante far capire ai lavoratori di domani quanto sia importante il tema della sicurezza. L’altro cosa che chiederemo è un cambio di passo sugli appalti pubblici: è arrivato il tempo di premiare le aziende virtuose ed escludere quelle aziende che non seguono le regole sulla sicurezza”, conclude Calà.