Inchiesta bis ponte Morandi, Aspi e Spea patteggiano oltre un 1 milione ed escono dal futuro maxi processo (con 56 indagati)

Genova. Seicentomila euro per Autostrade per l’Italia (Aspi), 490 mila per Spea, la società un tempo incaricata di effettuare i monitoraggi della rete autostradale. Sono le sanzioni pecuniarie che le due società pagheranno per il patteggiamento della responsabilità amministrativa nella cosiddetta inchiesta bis per il crollo del ponte Morandi, quella relativa alle omissioni e falsificazioni nei controlli e nelle manutenzioni su viadotti e gallerie e all’installazione delle barriere fonoassorbenti. Il via libera è arrivato questa mattina nell’udienza presieduta dal gip Matteo Buffoni.

Si trattava di tre distinti filoni aperti dopo il crollo del viadotto, il 14 agosto del 2018, quando morirono 43 persone. Inchieste riunite ora in un unico fascicolo, affidato ai sostituti procuratori Stefano Puppo e Walter Cotugno, che vede 56 persone indagate

Come già avvenuto nel procedimento principale per il crollo del Morandi, le due società hanno deciso di patteggiare per uscire dal processo. Ma se per il crollo del viadotto la sanzione versata complessivamente era di 29 milioni, in questo caso la cifra è decisamente più bassa, poco più di un milione di euro complessivi in virtù dell’istituto giuridico della ‘continuazione’ del reato che prevede di fatto come questa sanzione sia un aggiunta a quella precedente. Come aveva già fatto nel precedente patteggiamento Aspi ha allegato all’istanza il nuovo “Modello di organizzazione, gestione e controllo (Mog) e le modifiche apportate al “Documento di valutazione dei rischi”, di cui ha colmato, secondo i giudici che le hanno esaminate e secondo la procura che ha dato parere favorevole, le precedenti lacune.

Per quanto riguarda l’inchiesta bis, il 20 ottobre si terrà l’udienza stralcio per decidere quali intercettazioni telefoniche entreranno nel procedimento e subito dopo partiranno gli avvisi si conclusione dell’indagine preliminare. Tenendo conto che qualcuno degli indagati potrebbe scegliere di farsi interrogare la Procura conta di poter chiedere il rinvio a giudizio entro la fine dell’anno.