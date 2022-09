Genova. Prendono sempre più consistenza le ipotesi di dolo riguardo l’incendio scoppiato nella tarda serata di ieri sera sulle pendici di monte Moro, nel levante genovese. Le fiamme, infatti, sarebbero scaturite almeno in due punti diversi e, secondo le prime informazioni, dietro ci sarebbe la mano di qualche piromane.

Le operazioni di spegnimento sono andate avanti tutta la notte, con un fronte di fuoco che si è allargato di diverse centinaia di metri senza però mettere in pericolo abitazioni o persone. Anche i ripetitori posizionati sulle pendici del monte non hanno subito danni. Questa mattina alle squadre via terra si sono aggiunti i canadair che dall’alto stanno procedendo a lanci di acqua marina prelevata davanti alla costa di Nervi e Quinto. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, nonostante le dimensioni la situazione è sotto controllo, e vengono presidiate le abitazioni più isolate e il casello di Genova Nervi. In nottata la polizia locale ha chiuso al traffico via Alberico Lanfranco ad Apparizione, attualmente ancora chiusa.

Nel frattempo sono iniziate anche le indagini per capire l’origine dell’incendio: sul posto sono giunti anche i Carabinieri forestali che stanno stacciando le aree battute dalle fiamme in cerca di inneschi e tracce di eventuali attività umane dolose. La zona e gli accessi alla parte boschiva hanno diverse telecamere, e i filmati saranno visionati per verificare eventuali movimenti sospetti nei momenti precedenti all’incendio.