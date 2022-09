Incendio Santa Corona, ipotesi dolo. Asl2: “Al pronto soccorso solo se strettamente necessario”

Pietra Ligure. Proseguono le indagini delle forze dell’ordine sulle possibili cause che hanno dato vita all’incendio divampato nella notte all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Stando alle prime indiscrezioni, sembra prendere piede l’ipotesi dell’origine dolosa. Come confermato direttamente da Asl, “nella stanza in cui si sono originate le fiamme era presente una persona sola”.

Si tratta di un cittadino straniero, al momento affidato alle cure del pronto soccorso del nosocomio pietrese, costantemente monitorato. In questo momento, mentre i vigili del fuoco continuano le operazioni di sopralluogo e messa in sicurezza, cominciano ad emergere le prime indiscrezioni, seppur non confermate.

Stando ad alcune testimonianze pare che “l’uomo abbia dato in escandescenze, provocando l’incendio volontariamente”, mentre altri parlano di “un incidente” forse dovuto “all’accensione di una sigaretta”.

LEGGI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SU IVG.IT

A parlare di origine dolosa è anche il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, che alle 12:30 di oggi è atteso al Santa Corona per un sopralluogo: “Sono ancora in corso le operazioni e le verifiche da parte delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco. Pare che l’incendio sia di origine dolosa” ha riferito.

Al momento dell’incendio erano presenti 85 pazienti nel padiglione chirurgico: 77 sono stati trasferiti in altri reparti negli ospedali di Albenga e Savona, 2 all’Ospedale San Martino, 6 sono stati dimessi e circa 10 pazienti sono trattenuti al quarto piano del padiglione in quanto area non considerata a rischio e agibile in esito all’intervento dei vigili del fuoco.

A fare il bilancio è Marco Damonte Prioli, direttore generale dell’Asl2, che si concentra anche sui danni e i possibili disservizi che si verificheranno nei prossimi giorni. E soprattutto lancia un appello ai cittadini: “Non presentatevi al pronto soccorso se non strettamente necessario”, assicurando però che per le emergenza tutto resta invariato: “Il pronto soccorso è regolarmente attivo, anche nelle specialità di politrauma, di medicina d’urgenza, insomma di tutto quello che è l’attività. Saranno rallentate le prestazioni che hanno necessità di posti letto. Contiamo in qualche giorno di ritornare ad una operatività che sia quasi piena”.

Per quanto riguarda le sale operatorie, “siamo in fase di valutazione – dice Prioli – il lato del padiglione in cui è avvenuto l’incendio è opposto rispetto alle sale operatorie di chirurgia, quindi la nostra intenzione sarebbe quella di riuscire in due o tre giorni ad individuare la possibilità di continuare a tenerle operative. Chiaramente ora dobbiamo aspettare, perché oltre all’incendio c’è stato anche l’intervento dei vigili del fuoco, quindi c’è anche un problema legato all’acqua che è stata usata per spegnere le fiamme. Non appena avremo maggiori informazioni decideremo come muoverci, ma al momento c’è la possibilità che si possano utilizzare. Oggi stanno operando al piano terra, nelle sale operatorie di neurochirurgia“.