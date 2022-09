Incendio Laigueglia, proseguono le operazioni di bonifica: dichiarato il cessato allarme

Agg ore 11.11 La direzione regionale dei vigili del fuoco della Liguria ha dichiarato il cessato allarme per l’incendio di interfaccia di Laigueglia in località via Serre, attestando ufficialmente l’assenza di pericolo per i residenti e le abitazioni.

Laigueglia. Sono andate avanti per tutta la notte e proseguiranno ancora nella giornata di oggi le operazioni di bonifica del terribile incendio divampato ieri sulle colline tra Alassio e Laigueglia, sopra la via Aurelia, in località Serre.

Al momento sul posto stanno operando una ventina di vigili del fuoco e altrettanti volontari Aib, coordinati dall’Unità di Comando Locale presente sul posto. La situazione è sotto controllo, ma gli operatori sono ancora al lavoro per scongiurare il possibile emergere di nuovi focolai e la conseguente ripresa del fuoco.

L’incendio è scoppiato poco prima delle 13 di ieri, sabato 17 settembre. Rapidamente le fiamme circondano le abitazioni della zona, costringendo alcuni residenti nella zona ad evacuare le loro abitazioni, minacciate dalle fiamme. Si sono registrati danni all’ultimo piano di un ex albergo, strutture di aziende agricole e diverse ville sono state distrutte dalle fiamme.

Sul posto sono immediatamente intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco e decine di volontari dell’antincendio boschivo, oltre ai sindaci di Alassio e Laigueglia, Marco Melgrati e Roberto Sasso del Verme. E’ stato richiesto il supporto aereo di un canadair e di un elicottero dei vigili del fuoco di Imperia.

Intorno alle 15.30 il fronte dell’incendio ha cominciato a “spostarsi” verso Alassio. Verso le 16.30 gli operatori sono riusciti a contenere le fiamme, così le persone evacuate sono state fatte rientrare nelle loro case.

Nel corso del pomeriggio è arrivato sul posto il governatore Giovanni Toti, che insieme al sindaco Sasso del Verme ha visionato la zona colpita dall’incendio: “Non sappiamo ancora le cause del rogo – ha detto – l’intervento è stato tempestivo e appropriato, non ci sono feriti e i danni sono contenuti” (QUI l’intervista completa).