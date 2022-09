Genova. Un grosso incendio è divampato questa notte intorno alle 3.30 a Sturla, in via Tabarca: a prendere fuoco, per cause ancora da chiarire, un rimessaggio di barche e moto d’acqua. Non ci sono feriti né intossicati.

Sul posto un eccezionale dispiegamento di forze dei vigili del fuoco intervenuti con nove mezzi e una trentina di persone impegnate a spegnere le fiamme. Le operazioni sono risultate particolarmente complesse e pericolose anche a causa dei materiali molto infiammabili presenti all’interno: batterie al litio a forte rischio di esplosione, carburante e materiali plastici.

A scopo precauzionale, anche a causa del denso fumo che si è sviluppato, sono stati evacuati gli abitanti degli appartamenti al primo piano del palazzo nei cui fondi era scoppiato l’incendio. Via Tabarca e via del Tritone sono state chiuse al traffico dalla polizia locale.

All’alba sono state completate le operazioni di spegnimento. Una squadra è rimasta sul posto per effettuare le operazioni di bonifica del materiale andato a fuoco e i rilievi all’interno dell’officina. Parte del locale è stata distrutta dalle fiamme. Presenti sul posto anche carabinieri e 118. Si indaga sulle cause.