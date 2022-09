Sestri Levante. Paura questa mattina in piazza Aldo Moro nel centro di Sestri Levante, dove è scoppiato un incendio all’interno di un appartamento.

I vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre, una da Chiavari e una da Genova, per spegnere le fiamme nel minor tempo possibile.

Ad aiutare gli abitanti a mettersi in salvo era stata la polizia locale, arrivata per prima sul posto. Non si registrano né feriti né intossicati.

Ancora da chiarire le cause del rogo.