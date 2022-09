Inaugurazione Salone Nautico, Falteri: “Eccellenze della nostra città, esempio del Modello Genova”

Genova. Si è tenuta questa mattina l’inaugurazione della 62esima edizione del Salone Nautico. Genova sarà fino al 27 settembre la capitale della Nautica con il salone espositivo e una serie di eventi che animeranno la città per una settimana da protagonista.

“Il Salone Nautico è una delle eccellenze della nostra città, un esempio del ‘Modello Genova’ che ci rende orgogliosi. – ha commentato l’imprenditore genovese del settore shipping, trasporti e logistica Davide Falteri, candidato per il Collegio Uninominale 3 Liguria da Sampierdarena a Sori alla Camera dei Deputati per la Lista Calenda, in occasione della giornata inaugurale.

E prosegue: “È un evento trainante per tutta l’economia della nostra città, destinato a crescere ulteriormente grazie a importanti interventi che saranno completati in questi due anni. La notizia annunciata dal Sindaco Bucci di un Salone Nautico con 200 posti barca in più nel 2024 sarà un riflesso diretto estremamente positivo del completamento del progetto del Waterfront”.

Poi conclude: “Lo sviluppo e la crescita della nostra città è funzionale anche a insediamenti di nuove aziende del settore. Lo sviluppo di un polo nautico nel Ponente della città integrato con le riparazioni navali per l’insediamento di operatori nazionale e internazionali è un altro elemento messo in risalto dai vertici dell’Adsp che ha un valore importante per la nostra città, su cui gravita più della metà del mercato dell’intero mar Mediterraneo.”