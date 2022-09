In Liguria tornano le Frecce Tricolori: a ottobre tutti con il naso all’insù per lo show

Alassio. Dopo lo show del 15 maggio a Genova le Frecce Tricolori sono pronte a solcare di nuovo i cieli della Liguria. Il prossimo appuntamento sarà ad Alassio il 1° ottobre. In mattinata presso la sede dell’Aeroclub di Savona e della Riviera Ligure di Villanova d’Albenga si è svolta la presentazione del programma dell’air show in programma nei cieli della Baia del Sole.

Forte la sinergia tra i vari comuni e le realtà territoriali che hanno collaborato per riportare questo spettacolo nel ponente ligure dopo i difficili anni dell’emergenza sanitaria.

Presenti alla conferenza stampa di presentazione dell’evento il presidente dell’Aero Club Alessandro Betti, i sindaci Alassio e Laigueglia Marco Melgrati e Roberto Sasso Del Verme, il vicesindaco della città del Muretto Angelo Galtieri, il generale Cesare Patrono, il presidente dello scalo di Villanova d’Albenga Clemens Toussaint.

La manifestazione si svolgerà nel ponente ligure l’1 e il 2 ottobre prossimi. Le frecce tricolori arriveranno all’aeroporto di Villanova d’Albenga la mattina del 29 settembre e nel pomeriggio svolgeranno le prime prove tecniche nei cieli di Alassio. Il 30 le prove si sposteranno a Riva Ligure e a Santo Stefano al Mare (dove è in programma un altro Air Show, il 2 ottobre). Il primo ottobre lo spettacolo inizierà ad Alassio.

Imponenti e scrupolose le misure di sicurezza previste in occasione dell’evento, come il divieto di sorvolo dello spazio aereo durante lo spettacolo e la chiusura dell’ATZ (la zona di traffico aeroportuale) a tutti i soggetti che non prenderanno parte alla manifestazione.

LA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DELL’EVENTO

“Purtroppo la pandemia ha evitato che si potesse svolgere questa manifestazione negli anni precedenti – spiega il sindaco di Alassio Marco Melgrati -, quando era programmata. È stata fortemente voluta, soprattutto dal vicesindaco, che ha promosso e voluto questo evento che torna ad Alassio ed è sempre un onore e una gioia vedere le frecce tricolori che rappresentano nel mondo l’italianità. Le frecce tricolori ci rappresentano nel mondo e quello del primo ottobre sarà uno spettacolo indimenticabile, come quello che abbiamo già vissuto diversi anni fa”.

Secondo il sindaco della città del Muretto grazie all’Air Show “andremo anche ad allungare la stagione estiva, porteremo tantissime persone ad Alassio, a Laigueglia e non solo, in un periodo che in teoria è meno frequentato. Avremo un afflusso di pubblico incredibile”.

Gli fa eco il vicesindaco Galtieri, che ha fortemente voluto l’evento: “Lo spettacolo riprende simbolicamente i valori istituzionali del nostro Paese. Le conseguenze dell’epidemia hanno rallentano i tempi ma la volontà di volerlo realizzare ha portato a questo importante risultato“.

L’evento è stato organizzato grazie alla sinergia tra il comune di Alassio, l’Aero Club, l’aeroporto di Villanova d’Albenga, Piaggio Aerospace, l’Aeronautica Militare, ma anche con la città di Laigueglia: “Voglio ringraziare tutti quelli che hanno collaborato per la realizzazione di questo meraviglioso evento – è stato il commento del sindaco Sasso Del Verme -. È uno degli spettacoli più belli del mondo ed è una delle più belle manifestazioni italiane. Siamo molto contenti di poter allungare la stagione grazie a questo spettacolo, anche perché il periodo è particolarmente difficile”.

L’Air Show sarà anche l’occasione per festeggiare i 100 anni di attività dell’aeroporto di Villanova d’Albenga (fondato nel 1922). Cento anni di storia e di voli ricordati anche dal proprietario dello scalo Clemens Toussaint: “Siamo molto felici di poter gestire questo evento e sono a totale disposizione di questa manifestazione conosciuta in tutto il mondo – ha commentato Toussaint -. La Baia del Sole è la scena perfetta per uno spettacolo così. Per quanto riguarda l’aeroporto, abbiamo un ambizioso progetto di sviluppo, anche se, come tutti, siamo stati colpiti dagli effetti della pandemia”.

L’appuntamento è il 1 ottobre alle 14.30 sul lungomare di Alassio e Laigueglia. L’ingresso al pubblico sarà gratuito. Gli organizzatori dell’evento consigliano l’utilizzo dei mezzi pubblici. Ad Alassio, in Piazza Partigiani, sarà presente un simulatore del veivolo guidato dai piloti della PAN (Pattuglia Acrobatica Nazionale). I più curiosi potranno mettersi in fila e provare “l’ebrezza” del volo simulato a bordo di una freccia tricolore.

Una storia, quella tra le Frecce e la Riviera di Ponente, destinata dunque a proseguire anche nel 2022: QUI la storia che lega il territorio savonese alla Pattuglia Acrobatica Nazionale.