In Liguria oltre 800 prenotazioni per il vaccino aggiornato: il 13,9% non ha ancora la terza dose

Genova. Più di 800 prenotazioni in 24 ore per il nuovo vaccino anti-Covid che protegge anche dalla variante Omicron. È il dato reso noto dalla Regione quando manca poco più di un giorno alla somministrazione delle prime dosi a partire da lunedì 12 settembre.

Il nuovo vaccino, su indicazione dell’Aifa, potrà essere utilizzato per i richiami dopo il ciclo primario (prima e seconda dose) su tutti gli over 12, ma la priorità andrà accordata ai soggetti individuati dal ministero per ricevere la quarta dose (persone fragili, over 60, ospiti delle Rsa, personale sanitario e donne in gravidanza) e a chi non ha ancora ricevuto la terza dose.

Il potenziale bacino d’utenza in Liguria è molto ampio. Secondo gli ultimi dati raccolti dalla fondazione Gimbe nel suo monitoraggio settimanale, nella nostra regione il 13,9% della popolazione vaccinabile non ha ancora ricevuto la terza dose (è il quarto dato peggiore a livello nazionale), mentre un ulteriore 3,2% risulta guarito da meno di 120 giorni e quindi, per ora, è esentato dal richiamo. Ancora più bassa la copertura delle quarte dosi rispetto alla platea definita dal ministero della Salute: in Liguria solo il 17,3% è completamente protetto, appena sotto la media nazionale che è del 17,7%.

La speranza di virologi e infettivologi è che il vaccino aggiornato sia la scintilla che farà partire la corsa al richiamo soprattutto per i soggetti più fragili, quelli a rischio di nuove complicazioni se in autunno arriverà un’altra ondata di contagi. Proprio ai vaccini viene attribuito il miglioramento generale della situazione.

“Grazie alla campagna vaccinale, che ora può contare sull’arma in più del combinato contro Omicron, la circolazione del virus nella nostra regione continua a scendere, così come gli ospedalizzati visto che oggi abbiamo 147 posti letto occupati in media intensità, 8 meno di ieri e solo 1 ricoverato in terapia intensiva”, riferisce oggi il presidente ligure Giovanni Toti.

“Il quadro epidemiologico mostra ancora una situazione di miglioramento in tutti i principali indicatori sul Covid – spiega il direttore generale di Alisa Filippo Ansaldi -. La curva dell’incidenza continua la fase discendente iniziata nella prima parte del mese di luglio ed è tornata ai livelli più bassi toccati dall’inizio dell’anno solo nel mese di maggio. Anche i numeri legati alla situazione nei nostri ospedali mostrano una situazione positiva: il numero di nuovi positivi all’interno dei nostri ospedali, dopo il picco toccato nella seconda metà di luglio con una media di oltre 50 ricoverati al giorno, ha raggiunto un livello di circa 15 al giorno da un paio di settimane”.

GLI HUB CHE DA LUNEDÌ EFFETTUERANNO LE SOMMINISTRAZIONI

ASL 1

Dal 12 settembre in poi Bordighera (Palazzina ex Spdc): il venerdì dalle 14,30 alle 20,30 e il sabato dalle 8 alle 19,30; Imperia (Palasalute): da lunedì a venerdì dalle 14 alle 19,30, il sabato dalle 8 alle 19,30; Taggia (Stazione Ferroviaria): il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 14 alle 19 e il mercoledì e sabato dalle 8 alle 20.

ASL 2

Al Palacrociere di Savona il 12-13 settembre dalle 10 alle 17, il 15 settembre dalle 13.30 alle 18, il 20-22-27-29 settembre dalle 13.30 alle 18. Tutti sia su appuntamento che open.

Cairo Montenotte (scuola polizia penitenziaria) il 14 settembre e il 28 settembre dalle 9 alle 13 solo su appuntamento.

Albenga (Auditorium San Carlo) il 12-16-19-23-26-30 settembre dalle 9 alle 17 su appuntamento.

ASL 3

Sala Chiamata del Porto da lunedì a venerdì dalle 8 alle 20 r sabato dalle 8 alle 14.

Hub vaccinale Quarto (via Maggio 3) da lunedì a venerdì dalle 8 alle 14

Ambulatorio Vaccinale di Struppa (via Struppa 150) il mercoledì dalle 8.30 alle 16

Dal 19 settembre Villa Scassi su prenotazione

Hub Vaccinale Teatro della Gioventù da lunedì a venerdì dalle 8 alle 14 e sabato dalle 8 alle 12

ASL 4

Dal 12 settembre

1) Hub di piazza Leonardi 1-2, Chiavari

dal lunedì al sabato, dalle 9.00 alle 19.00, SOLO SU PRENOTAZIONE

Le vaccinazioni pediatriche (5-11 anni) si svolgeranno invece al sabato, dalle 9.00 alle 14.00

2) Ospedale di Lavagna

mercoledì, dalle 14.00 alle 18.00, dedicato esclusivamente alla vaccinazione dei dipendenti di Asl 4 e delle persone allergiche, con chiamata diretta

3) Campagna itinerante di prossimità “Gulliver” nei 6 spoke sociosanitari dei Distretti, dedicata alle persone vaccinabili e alle persone in assistenza domiciliare.

Nelle seguenti date, dalle ore 9.00 alle 12.00:

– Moneglia, martedì 27 settembre 2022

– Cicagna, giovedì 29 settembre 2022

– Rezzoaglio/Santo Stefano d’Aveto, martedì 4 ottobre 2022

– Varese Ligure, giovedì 6 ottobre 2022

– Borzonasca, martedì 11 ottobre 2022

– Portofino/Santa Margherita, giovedì 13 ottobre 2022

ASL 5

Hub La Spezia EX Fitram – dal 12/09/2022 – al 01/10/2022. Dal lunedì al sabato – festivi esclusi – dalle 08:00 alle 19:00, 240 posti

Hub Sarzana Ospedale ‘S. Bartolomeo’ – dal 12/09/2022 – al 01/10/2022. Dal lunedì al sabato – festivi esclusi – dalle 08:00 alle 19:30 (360 posti).