In Liguria le due città col clima migliore d’Italia, Genova è 13esima in classifica

Genova. Sono Imperia e Savona le due città col clima più vivibile d’Italia secondo la classifica elaborata dal sito Ilmeteo.it e pubblicata dal Corriere della Sera. Le due città del Ponente ligure guadagnano rispettivamente 723 punti e 719 punti risultando anche i capoluoghi meno freddi del Paese. Al terzo posto c’è Massa, a due passi dalla nostra regione.

La ricerca ha riguardato i 108 capoluoghi di provincia italiani e ha preso in esame 13 indici composti con la banca dati del Centro meteo europeo (Ecmwf) su un periodo di 12 anni: l’indice di calore, le notti tropicali, le ore di sole, le ondate di calore, l’escursione termica, i giorni freddi, i giorni di nebbia, la nuvolosità diurna, il comfort legato all’umidità, le raffiche di vento, la brezza estiva, i giorni di pioggia e le piogge intense.

Genova si è classificata al 13esimo posto – dunque in posizione molto alta – con un totale di 648 punti. Tra i lati positivi ci sono l’indice di calore (quinta città per vivibilità), ovviamente l’assenza di giorni di nebbia (prima a pari merito con altre città), a sorpresa il comfort per umidità (sesta) e l’escursione termica che si attesta sui 4 gradi di media (quarta posizione). A penalizzare il capoluogo di regione sono le 101 notti tropicali in un anno (96esimo posto per vivibilità), i 58 giorni di pioggia (81esimo posto) di cui 13 di pioggia intensa (75esima) e le 13 ondate di calore in un anno (83esima).

Imperia, la città più vivibile d’Italia, è anche quella con meno giorni freddi (addirittura zero) e con soli 28 giorni di pioggia all’anno è la quinta migliore sotto questo aspetto. Anche a Savona non ci sono giorni freddi e secondo la ricerca sarebbe anche la città meno esposta alle raffiche di vento.