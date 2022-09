Il segretario e direttore generale del Comune Pasquale Criscuolo lascia Genova

Genova. Dopo tre anni di servizio lascia il Comune di Genova il segretario generale e direttore generale Pasquale Criscuolo che, da venerdì prossimo, andrà a ricoprire gli stessi ruoli nel Comune di Parma.

“Ho vissuto a Genova tre anni di lavoro intensi, impegnativi ma nello stesso tempo esaltanti e gratificanti − dichiara Pasquale Criscuolo − ringrazio il sindaco Marco Bucci e l’amministrazione comunale con i quali ho avuto l’onore di condividere un’esperienza professionale straordinaria a servizio di una città meravigliosa. Sono grato all’intera struttura comunale, che considero di altissimo livello per la qualità e l’efficacia dell’azione amministrativa espressa, per l’incessante prezioso contributo fornito. Mi appresto con il medesimo entusiasmo, a intraprendere una nuova sfida nella città di Parma, sede più vicina alla residenza della mia famiglia, anch’essa ricca di storia, eccellenze e progettualità di ampio respiro. Portandomi sempre Genova nel cuore”.

“Ringrazio Pasquale per il proficuo lavoro svolto in questi anni a servizio del Comune di Genova − dice il sindaco − la sua professionalità e il suo impegno sono stati determinanti per il buon esito dei tanti processi amministrativi messi in moto dalla macchina comunale. Gli rinnovo nuovamente la mia stima e gli auguro i migliori successi professionali e una meritata serenità familiare”.

“Avremo un segretario e un direttore generale il prima possibile – commenta il sindaco Marco Bucci -. Ringrazio Criscuolo per il lavoro che ha fatto in questi anni e gli auguro il meglio: ha un’esigenza familiare importante, è di Cremona e poter andare a lavorare in una città molto più vicina per lui è un miglioramento della qualità di vita”.

“Stiamo già lavorando perché le dimissioni non sono una novità di oggi. Stiamo cercando la persona o le persone adatte perché non abbiamo ancora deciso se tenere accorpati i due ruoli. Avrei voluto trovarla o trovarle entro stasera, ma non credo sarà possibile”. Nessun problema dal punto di vista organizzativo per le elezioni: “Abbiamo tutti i vice che sanno come lavorare, non c’è assolutamente alcun problema”.