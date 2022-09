Il Salone Nautico chiude col 10,7% di visitatori in più: “Nel 2024 sarà unico al mondo”

Genova. Il 62esimo Salone Nautico di Genova chiude con 103.812 visitatori, il 10,7% in più rispetto al 2021. È il dato fornito da Saverio Cecchi, presidente nazionale di Confindustria Nautica, nella conferenza stampa che chiude la manifestazione. Tuttavia anche questa edizione non raggiunge i numeri del 2019, quando gli ingressi furono 188mila. All’attivo nel 2022 anche 4.463 prove in mare, 11 ore di servizi televisivi, 644 articoli e 1.117 giornalisti accreditati da 35 Paesi di tutti i continenti del mondo.

In ogni caso Cecchi è entusiasta: “Questo non è solo un salone bellissimo ma anche efficiente: hanno chiuso contratti, stanno lavorando bene, è un momento eccezionale per la nautica. È andato tutto bene, dalle piccole barche agli accessori fino a yacht e superyacht. Tutta la filiera è contenta di com’è andato questo salone. Già da domani andremo a lavorare per il 2023 e il 2024. A noi non basta essere bravi, vogliamo essere i migliori”. Le richieste al prossimo governo? “Ci aspettiamo più visione e strumenti che ci facciano tenere il passo. L’economia del mare è importante, non solo per la produzione ma anche per il turismo. Noi portiamo turismo anche nell’interno”.

I numeri della nautica, ricordati anche in chiusura del salone, raccontano di un settore in ottima salute: 31,1% di crescita del fatturato globale rispetto all’anno scorso (è il settore italiano che cresce di più), 7,1 miliardi di fatturato, organico aumentato del 10%. Al Salone si sono presentati 998 brand, oltre mille imbarcazioni esposte, 168 novità presentate. L’anno prossimo si conta di fare ancora meglio, con 200 posti barca in più, in attesa del 2024 quando il Waterfront di Levante dovrebbe essere ultimato.

“I risultati sono ottimi – commenta Bucci -. La città ha dato il suo meglio quest’anno, ho sentito gli imprenditori dire quanto è bella Genova. L’unica lamentela che ho sentito riguarda le infrastrutture. Molti imprenditori e visitatori dicono: chissà che bello sarà col Waterfront di Levante. C’è desiderio da parte di tutti che i nostri progetti vadano completati. Tutti sanno che il salone del 2024, quando sarà completato, sarà unico al mondo”.

Il Salone resterà a Genova ancora per molto tempo, come prevede il nuovo accordo cui stanno lavorando Comune e Confindustria Nautica: “Nel 2024 avremo molte più aree. L’accordo che abbiamo adesso va riscritto: quando lo faremo durerà fino al 2034. Garantiamo che ci sarà un salone di altissimo livello. L’importante è che ci sia disponibilità da parte di amministrazione e Confindustria Nautica di lavorare a un progetto comune fino al 2034 e anche oltre”, si sbilancia Bucci.

“È stato un salone di straordinaria ricchezza, sia per numero di visitatori sia per compravendite effettuate, sia per quanto riguarda una città che lo ha abbracciato con tantissime iniziative di straordinaria qualità e livello per festeggiare un settore che dà occupazione e ricchezza”, ha commentato il presidente ligure Giovanni Toti.