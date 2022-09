Il Multedo Levante C ha la meglio (2-0) sul Città di Cogoleto

Genova. Vince (2-0) con merito il Multedo Levante C, ai danni del Città di Cogoleto, grazie alle reti realizzate dall’ex di turno, Testi e Schiano.

La prima frazione di gioco è equilibrata ed è il Cogoleto ad andare maggiormente vicino al goal con le conclusioni di A.Cozzi e Grezzi, che escono di poco dallo specchio della porta.

Nel secondo tempo sale di tono il Multedo Levante C, le cui giocate mettono in difficoltà gli avversari, costringendo il loro portiere, Canciani a compiere un paio di ottimo interventi.

Monaco e compagni, complice l’uscita anticipata dal campo di Grezzi, Rebagliati, Piccardo e Caviglia non riescono ad esprimersi come nei primi 45 minuti di gioco ed i padroni di casa ne approfittano, passando in vantaggio con Testi (il cui colpo di testa non da scampo a Canciani) e nel finale raddoppiano, con Schiano, che finalizza una perfetta ripartenza,

Multedo Levante C: Parodi, Cherici, Mukaj, Frulli, , Chirivino, Morelli, Cilione, Degli Innocenti, Sciandra, Schiano, Testi