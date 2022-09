Genova. Il Molassana supera (1-0) il Vallescrivia, nella gara di esordio del campionato di Promozione, girone B.

La rete che consente alla squadra di mister Corrado Schiazza di partire a spron battuto è realizzato (al 60°) da Ricciardulli, classe 2003.

La partita non è stata bella, condizionata da un caldo torrido, che ha condizionato entrambe le compagini.

Il Molassana vince con merito, perché oltre alla rete segnata, sfiora in un paio di occasioni il raddoppio, mentre i ragazzi di Gianfranco Cannistrà, dopo le ottime prove in Coppa Italia, non riescono ad esprimersi al meglio, arrivando vicino al goal con una conclusione di Cardini respinta da un attento Bresciani.

I due mister, a fine gara, in zona mista, hanno espresso le loro analisi sul match:

“Abbiamo giocato, al di sotto dello standard abituale – afferma Cannistrà – siamo stati pericolosi solo in. una occasione, chiudiamo il capitolo e pensiamo già al prossimo incontro“.

” Vittoria meritata – dichiara Schiazza – la mia è una squadra giovane, in grado, di poter disputare un campionato da ‘parte sinistra della classifica’. Oggi abbiamo giocato meglio del Vallescrivia, che comunque penso abbia le potenzialità per essere competitivo ai massimi livelli”.