Il ministro Orlando a Genova: “Salario minimo a 10 euro? La cifra va stabilita col dialogo sociale”

Genova. Il salario minimo è “una strada praticabile”, ma “la questione fondamentale è anche come si stabilisce questa cifra. È molto importante che sia definita da una procedura di dialogo sociale, questa è la strada che hanno seguito tutti i Paesi più avanzati che lo hanno introdotto”. Lo ha detto Andrea Orlando, ministro del Lavoro e capolista del Pd alla Camera alle prossime elezioni politiche, a margine di un incontro a Genova col segretario nazionale Enrico Letta.

Secondo Orlando i 10 euro lordi per il salario minimo, proposti anche dal mondo della sinistra all’interno e all’esterno della coalizione del Pd, non sono un dogma: “Non è una specie di riffa in cui si stabilisce un numero a caso, ma un percorso di interlocuzione tra le parti sociali e tra parti sociali e istituzioni”, commenta. D’altra parte, “se guardiamo al costo della vita attuale, un’indicazione del genere mi sembra congrua”.

In generale, continua il ministro ligure, “bisogna rivedere una prognosi che pensava che la competitività del Paese sarebbe passata attraverso un aumento della flessibilità. Sono cambiate molte cose: il modello di sviluppo, come si produce. Quella ricetta in parte non ha funzionato e in parte non è più attuale, tant’è che molti Paesi europei stanno riflettendo su come rivedere il proprio mercato del lavoro, anche per una ragione molto semplice e tutto sommato nuova: noi oggi per la prima volta abbiamo grandi risorse da investire sul tema delle competenze. È evidente che, se una persona deve investire sulle proprie competenze, deve cambiare costantemente il modo in cui lavora e adeguare la propria personalità, non le puoi chiedere contemporaneamente di stare in una condizione di precarietà e incertezza per molti anni. È il modello che oggi chiede un cambiamento profondo, a meno che non vogliamo competere con Paesi che puntano solo sulla riduzione del costo del lavoro, ma non è la strada che si può seguire”.

E mentre l’autunno si avvicina a grandi passi, Orlando conferma l’obiettivo del tetto al prezzo del gas per porre un freno al caro energia: “È molto importante che a livello europeo si dia questa risposta che dev’essere strutturale perché questa situazione di shock sul mercato dell’energia durerà anche quando la guerra sarà finita ed era presente già prima”. Nel mirino anche le grandi compagnie energetiche: Poi dobbiamo fare una colossale operazione di redistribuzione: la via che è stata seguita con la tassazione degli extraprofitti deve continuare. Ci sono settori nei quali la crescita dei profitti, non per merito del settore ma per le condizioni che si sono venute a determinare, è aumentata in modo esponenziale, e settori che soffrono e rischiano di andare completamente fuori mercato. Questa è un’operazione che passa per tante cose, per esempio con l’introduzione di una tassa minima a livello globale sui grandi soggetti digitali, una linea che è ostacolata dagli amici di Salvini, da Orban e compagnia”.