Il Carlo Felice “in trasferta” a Muscat (Oman) per inaugurare la nuova stagione della Royal Opera House

Genova. Il Teatro Carlo Felice parte per un tour internazionale che vedrà l’orchestra, il coro, i maestri e una rappresentanza di tecnici e amministrativi del teatro genovese impegnati nella realizzazione della Traviata alla Royal Opera House di Muscat, capitale dell’Oman.

160 persone stanno a poco a poco raggiungendo la città anche per dare un apporto formativo e aumentare le competenze dei locali: otto uomini e otto donne stanno studiando le parti corali con i maestri del Carlo Felice e una selezione di loro potrà esibirsi sul palco insieme al coro del Teatro genovese.

L’opera di Giuseppe Verdi è stata scelta come titolo inaugurale della prossima stagione. Nell’occasione la Rohm presenterà la produzione firmata dalla regista Marta Domingo che si è avvalsa della collaborazione dello scenografo e costumista Giovanni Agostinucci e dellight designer Rick Fisher; lo spettacolo sarà impreziosito dalle coreografie curate dalla Compañía Antonio Gades, ospite lo scorso luglio del Nervi Music Ballet Festival. Nel cast si annovera la presenza di star internazionali: spicca la presenza di Placido Domingo (che si alterna nei panni di Giorgio Germont con Roman Burdenko), Nino Machaidze (insieme a Mariangela Sicilia impegnata nella definizione del ruolo di Violetta), Vittorio Grigolo (Alfredo in alternanza con Sergey Romanovsky).

La prima recita (22 settembre) sarà diretta da Giampaolo Bisanti; Placido Domingo dirigerà le successive due recite (23 e 24 settembre).

“Sono particolarmente felice che la prossima stagione 2022/2023 della Royal Opera House di Muscat − racconta Umberto Fanni, direttore generale della Rohm − venga inaugurata dalla nostra produzione della Traviata, con la regia di Marta Domingo, e che vede la importante partecipazione, in veste di teatro ospite, dell’orchestra, coro, maestri e tecnici dell’Opera Carlo Felice di Genova. Si tratta di una collaborazione di prestigio, che apre una stagione di rilievo internazionale e che vedrà nel futuro altri progetti tra la nostra istituzione e il teatro genovese. Con il sovrintendente Claudio Orazi e il direttore artistico Pierangelo Conte siamo in fase di studio su una progettualità che vedrà nuovamente l’Opera Carlo Felice di Genova presente e protagonista a Muscat”.

“Con questa tournée a Muscat − sottolinea il sovrintendente Claudio Orazi − il nostro teatro concretizza un primo e significativo capitolo del progetto di internazionalizzazione dell’Opera Carlo Felice: nelle prossime stagioni sarà fondamentale per noi intensificare la presenza a Genova e in Liguria ma altrettanto strategico sarà sviluppare progetti artistici di eccellenza in Italia e all’estero, creando nuove collaborazioni e perseguendo sinergie pluriennali. A tal proposito desidero ringraziare il maestro Fanni per aver scelto noi, i nostri professori d’orchestra, i nostri artisti del coro, i nostri maestri, i nostri tecnici e amministrativi per questa importante inaugurazione di stagione dopo il periodo della pandemia e per condividere un percorso di fattiva collaborazione per il prossimo futuro.”

Questa importante tournée internazionale segue un’intensa attività estiva realizzata dall’Opera Carlo Felice di Genova in occasione del Nervi Music Ballet Festival e di un ciclo di concerti effettuati presso i Municipi di Genova e nel territorio della Regione Liguria. La prossima stagione saranno 24 i concerti in programma. Il teatro è inoltre forte del partenariato con Rai Cultura, Rai 5 e Rai Radio 3, con il patrocinio di Rai Liguria: 15 appuntamenti che potrebbero diventare 17 (in diretta o differita).

“Prossimamente − annuncia il direttore artistico Pierangelo Conte − anche una tournée in Arabia Saudita e in Sudamerica”.