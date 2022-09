Il 19 settembre esce il video “Le canzoni di Vasco” dei cugini Andrea Di Marco

Genova. Il 19 settembre esce il video Le canzoni di Vasco, scritto da Andrea Di Marco (il comico) e cantato da Andrea Di Marco (il cantante), con la partecipazione di Andrea Di Marco (sempre il comico, che però è anche cantante)

In Valpolcevera esistono infatti due cugini, omonimi, che rispondono al nome “Andrea Di Marco”: uno fa il comico/cantante e, anche se si è trasferito a Milano, mantiene un legame strettissimo con la sua terra d’origine, abbastanza da permettersi di prenderla in giro senza paura di venire attaccato dai mugugni degli altri genovesi.

L’altro è rimasto a Bolzaneto, dove è nato e cresciuto e dove esplode la sua passione per la musica di Vasco Rossi, per il quale dà vita ad una delle tribute band più famose della Liguria, il Tropico del Blasco, e dove realizza mille e più progetti musicali (molti dei quali di beneficienza) che vedono protagoniste moltissime band dell’underground genovese.

Inevitabilmente, a un certo punto, le loro strade artistiche si incontrano e si uniscono: Andrea di Marco va a sentire per la prima volta il Tropico del Blasco e rimane affascinato da come, mentre Andrea canta Vasco, Vasco canti attraverso la voce di Andrea. Si emoziona ascoltando un ragazzo di periferia che racconta la propria vita attraverso le canzoni di un altro e che, contemporaneamente, racconta la vita di tutti coloro che sono lì ad assistere e a cantare con lui a squarciagola.

Quella sera Andrea Di Marco (il comico) va a casa e scrive Le Canzoni di Vasco, la registra al volo e la fa ascoltare al cugino che la fa sua e la canta a modo suo. Oggi, a distanza di qualche anno da quella sera, i due Andrea di Marco hanno deciso di riprendere il brano e di registrarlo, insieme, in modo professionale. Non solo una traccia audio, però, ma un vero e proprio video clip che trasforma in immagini una canzone che racconta di come “centomila storie e voci diverse, la stessa storia per ognuno di noi”.

“Le Canzoni di Vasco” sarà disponibile dalla mezzanotte di lunedì 19 settembre 2022 su tutte le piattaforme.