Groviglio di moto in piazza Cavour: in un tamponamento tre feriti tra cui un bambino

Genova. Un groviglio laocoontico di lamiere, gomme e plastica. Questo lo spettacolo che si sono trovati davanti autisti e passanti in piazza Cavour, teatro di un nuovo incidente che si è verificato sulle strade di Genova.

Protagonisti dell’episodio due scooter, scontratisi proprio sull’attraversamento pedonale che che precede l’ingresso al tunnel di Caricamento, provenendo dalla Foce: nello tamponamento sono andate a terra tre persone, due adulti e un bambino, rimanendo feriti in maniera per fortuna non grave. Uno dei due adulti è stato medicato sul posto per poi essere trasferito in codice giallo al Galliera per accertamenti.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, che potrebbe essere stato causato da due infrazioni: secondo le prime informazioni raccolte sul posto da Genova24, uno scooter, quello con a bordo padre e figlio, stava “tagliando” l’attraversamento pedonale per fare inversione, come da pessimo costume di molti motociclisti genovesi, trovandosi di fatto in traiettoria con lo scooter che arrivava in velocità da levante e che, pare, abbia bruciato il semaforo.

Sul posto, oltre le ambulanze, anche gli agenti della polizia di stato e della polizia locale, i quali hanno fatto i rilievi del caso per capire l’esatta dinamica e le eventuali responsabilità.