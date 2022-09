Gronda, Giovannini: “Iter fermo per la verifica del progetto, nessun condizionamento politico”

Genova. “Il progetto è di molti anni fa, doveva essere verificato sul piano tecnico e ambientale. Questo sta avvenendo con il comitato tecnico scientifico” che “ci deve indicare se tutto il progetto è rispettoso delle norme tecniche e degli standard ambientali definiti. Aspettiamo la risposta”. Così il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini, a margine dell’inaugurazione del Salone Nautico, conferma che l’iter della Gronda è ancora fermo. Ed esclude, sia pure indirettamente, che lo sblocco dell’opera possa arrivare dal governo Draghi che rimarrà in carica anche dopo le elezioni per gli affari correnti.

A mancare, com’è noto, è solo il via libera al progetto esecutivo. Un congelamento che il centrodestra ha attribuito a pressioni interne, in particolare da parte del Movimento 5 Stelle, per non far partire il cantiere. Ma Giovannini si oppone a questa tesi: “Dal punto di vista del ministero c’è stato un impegno a procedere in questa direzione. Leggo sui giornali che ci sono stati condizionamenti politici: credo di aver dimostrato in questo anno e mezzo di essere molto interessato alla realizzazione di tutte le infrastrutture, sia ferroviarie sia portuali sia stradali. L’iter è in corso, ha preso certamente qualche mese in più rispetto a quello che si immaginava mesi fa”.

Il ministro esclude anche che le difficoltà siano legate a un aumento dei costi causato dai rincari su energia e materie prime: “Il problema dell’aumento dei costi non c’è, sia perché il Governo ha definito in generale per le opere del Pnrr dei meccanismi di adeguamento dei prezzi sia perché, nell’ambito dei rapporti concessori, ci sono i meccanismi di legge che riconoscono tutto questo”.

Già a luglio Giovannini, a margine di una visita allo stabilimento Fincantieri poco dopo la crisi di governo, aveva frenato spiegando che “la Gronda non è un progetto Pnrr: se non ci sono interventi normativi richiesti, ed è una delle analisi che si stanno facendo, il via libera può arrivare con gli affari correnti. Se, invece, fosse necessario un intervento normativo, allora richiederà una qualche decisione e si valuterà se all’interno degli affari correnti o meno“.

“Ce n’eravamo accorti che era l’iter era fermo – commenta il presidente ligure Giovanni Toti -. La firma non arriverà sicuramente da questo governo. Mi auguro che sia il primo atto del nuovo ministro di qualsiasi governo che andrà a Roma. Di sicuro sulla Gronda, e lo abbiamo sentito in questa campagna elettorale, c’è uno spettro di considerazioni delle forze politiche molto variegato. C’è un pezzo di politica che ha detto sì alla Gronda senza se e senza ma, chi dice sì alla Gronda ma, e poi chi dice sì alla Gronda ma non ha il coraggio di andare fino in fondo perché è abituato a infiniti dibattiti pubblici, a una palude in cui tutto si ferma, a schivare le responsabilità”.

Anche il governatore sposa l’idea che la mancata partenza dei lavori sia stata causata da un’opposizione interna al governo Draghi: “Penso che sentir parlare Conte anche nelle ultime ore sia piuttosto chiaro. Non serve Sherlock Holmes per capire per quale ragione la Gronda non è ancora partita. Spero che da lunedì questo Paese cambi marcia“.