Grave incidente auto moto sulla statale 45, strada chiusa all’altezza di Cavassolo

Genova. Grave incidente stradale questo pomeriggio intorno alle 18e30 sulla statale 45 all’altezza del ponte di Cavassolo, in Val Bisagno.

Un uomo di 52 anni si è schiantato contro un’auto mentre era alla guida della sua moto. E’ stato soccorso e ricoverato in codice rosso, il più grave, con traumi su diversi arti.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente su cui sta facendo luce la sezione infortunistica della polizia locale.

Sul posto automedica del 118 e militi della Gau di Molassana oltre ai vigili urbani intervenuti anche per regolare il traffico visto che la strada è stata momentaneamente chiusa con lunghe code come ripercussione.

Altro incidente, tra due moto, nel pomeriggio intorno alle 18 in corso Europa. Due i feriti, al volante delle rispettive motociclette. Sono stati portati al San Martino, uno in codice giallo e l’altro in rosso ma non è in gravi condizioni.