Giornata mondiale per la sicurezza dei pazienti, l’edizione 2022 dedicata alla sicurezza farmacologica

Liguria. Si celebra il 17 settembre di ogni anno la Giornata nazionale per la Sicurezza delle Cure e della Persona assistita, istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza e l’impegno globale sul tema della sicurezza dei pazienti. Ogni anno viene selezionato un tema per far luce su un’area prioritaria fondamentale per la sicurezza del paziente: nel 2022 la Giornata è dedicata alla sicurezza della terapia farmacologica.

Una ricognizione della terapia farmacologica, completa anche dei prodotti da banco, rappresenta un efficace strumento per la prevenzione degli eventi avversi in due aree chiave, quali la poli-terapia e le transizioni di cura. La ricognizione farmacologica, effettuata periodicamente, consente di individuare eventuali inappropriatezze, interazioni farmaco-farmaco, interazioni farmaco-malattia e di evitare discrepanze non intenzionali e loro possibili conseguenze nelle transizioni di cura.

«La sicurezza dei pazienti rappresenta una delle nostre priorità per garantire un continuo miglioramento dell’assistenza sanitaria – commenta il presidente e assessore alla Sanità della Regione Liguria – La Liguria è da anni impegnata a promuovere la sicurezza nelle strutture sanitarie e nell’ambito dei processi di assistenza. Anche quest’anno, grazie alla disponibilità dei professionisti liguri, sono state organizzate sul territorio regionale diverse iniziative per promuovere la comprensione del tema della sicurezza delle cure, in particolare, quello del corretto uso dei farmaci».

LE INIZIATIVE IN LIGURIA

ASL 2

17 settembre 2022, dalle 9 alle 13, Ospedale S. Corona, Pietra ligure, Padiglione Negri, Piano terra, Day hospital. Ricognizione farmacologica gratuita (per chi assume 5 o più farmaci).

Il personale sanitario verificherà, attraverso un software, sviluppato dall’Istituto di Ricerche farmacologiche Mario Negri, se la combinazione di farmaci che attualmente in uso può essere migliorata. Al termine della valutazione verrà rilasciato un referto da sottoporre al medico curante per le valutazioni e le decisioni opportune.

Per richiedere la ricognizione farmacologica gratuita è necessario prenotarsi tramite il proprio medico di Medicina generale o tramite lo specialista. Per informazioni: tel. 019 623 2872; mail: a.bovero@asl2.liguria.it

Sabato 8 ottobre 2022, Fortezza Priamar, Savona dalle 8 alle 17: Buone pratiche per cureSIcure: l’integrazione multiprofessionale per la sanità 3.0. Con il patrocinio di Alisa, del Comune di Savona e degli ordini professionali dei Medici, Infermieri, Farmacisti, Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, tecnici della riabilitazione e prevenzione. L’iniziativa è realizzata in collaborazione di tutte le Asl e le Aziende ospedaliere del Sistema Sanitario Regione Liguria.

ASL 3

Nelle giornate di venerdì 16 e sabato 17 settembre saranno attivati due fili diretti telefonici dedicati a Medici di Medicina generale, Pediatri di Libera scelta, Medici ospedalieri e di RSA, Operatori sanitari che potranno contattare gli Specialisti Asl 3:

TERAPIA AD ALTO RISCHIO, a cura della S.C. Farmaceutica Territoriale

Venerdì 16 settembre 2022, dalle 9 alle 12.30 e dalle 13 alle 15.30

Tel. 010 849 7151

POLITERAPIA NELL’ANZIANO, a cura della S.C. Farmaceutica Ospedaliera

Venerdì 16 settembre 2022, dalle 10 alle 16

Sabato 17 settembre 2022, dalle 10 alle 12

Tel. 334 1163598

Nel corso dei colloqui telefonici sarà possibile richiedere anche informazioni sui servizi offerti dalle strutture

OSPEDALE GALLIERA

Nelle giornate di sabato 17 settembre e lunedì 19 settembre, un team di medici farmacologi sarà a disposizione dei pazienti in polifarmacoterapia (più di 5 farmaci assunti in cronico) o che necessitino una riconciliazione.

Per il colloquio coi pazienti verrà utilizzato un software, sviluppato dall’Istituto di Ricerche farmacologiche Mario Negri, tramite il quale verrà redatto un referto da rilasciare al paziente e consultabile dal proprio medico di Medicina generale.

È necessaria la prenotazione: via mail all’indirizzo cura.sicura@galliera.it o telefonicamente al numero 010 563 4328. I colloqui si terranno i giorni 17 e 19 settembre, fra le 9:30 e le 16:30 in uno studio nelle immediate adiacenze dell’ingresso principale dell’Ente, via Alessandro Volta 8.

ASL 4

Gli Operatori di Asl 4 saranno a disposizione con un servizio gratuito di ricognizione farmacologica e consulto sull’uso sicuro dei farmaci ai soggetti che seguono diverse terapie.

Quando:

• sabato 17 settembre, dalle 9. alle 15, Ospedale di Lavagna (studio dei medici della Degenza temporanea)

• mercoledì 21 settembre, dalle 9 alle 15, Ospedale di Sestri Levante (ambulatorio numero 5)

Non serve la prenotazione.

ASL 5

Asl 5 offre all’utenza un servizio gratuito di ricognizione farmacologica e counseling sull’uso sicuro dei farmaci nei soggetti in poli-terapia. In particolare, i pazienti che assumono 5 o più farmaci, potranno prendere un appuntamento con un’equipe specializzata che verificherà, attraverso un software sviluppato dall’Istituto di Ricerche farmacologiche Mario Negri, se la combinazione di farmaci assunti può essere migliorata.

Il servizio sarà attivo dal 17 al 23 settembre 2022.

Per accedere basta prenotarsi chiamando il numero 0187 534410 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, oppure scrivere all’indirizzo: prenotazioni.ricognizioni@asl5.liguria.it.

Al termine della valutazione verrà rilasciato un referto da portare in visione al proprio medico curante per le decisioni opportune.