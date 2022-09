Genova trionfa alla 67°regata delle Repubbliche Marinare: sempre in testa conquista l’11°trofeo

Pisa. Genova trionfa alla 67° edizione della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare, disputata oggi a Pisa in una inedita cornice di fine estate, pensata per recuperare l’edizione saltata del 2020. La gara si è svolta nelle placide acque dell’Arno, in quello che da sempre è il “campo di battaglia” più ostico per la competizione, tra secche nascoste, sponde, passaggi sotto i ponti e una grande curva prima dell’arrivo.

Parte fortissimo l’equipaggio genovese, composto da molti under 23, meno esperti forse, ma sicuramente più motivati: nei primi metri il nostro galeone scatta in testa al gruppo, per arrivare alla curva al centro del percorso in testa, per poter eventualmente tamponare il tragitto più lungo della corsia sorteggiata per Genova, quella più estera.

Ma la gara continua senza che i nostri ragazzi mollino di un centimetro, arrivando alla curva ancora in vantaggio e uscendone sempre in testa, con alle spalle gli equipaggi di Venezia, Amalfi e Pisa.

Gli ultimi duecento metri tutti accelerano, ma anche i nostri, che trovano le ultime energie per resistere all’attacco disperato dei veneziani, che si fanno sotto senza però riuscire a mettere la prua al passo del bianco galeone genovese.