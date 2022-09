Genova finisce ancora sulla rivista americana Forbes: “Ecco 7 motivi per visitarla adesso”

Genova. Il capoluogo ligure finisce nuovamente in vetrina su Forbes, la prestigiosa rivista statunitense di economia che stavolta offre “7 motivi per visitare Genova adesso” in un articolo firmato da Catherine Sabino.

“Mentre città di alto profilo come Venezia, Firenze e Roma attirano molti dei visitatori internazionali del paese – si legge nell’articolo pubblicato anche online – Genova è una destinazione che merita maggiore attenzione per chi cerca autentiche esperienze italiane. Ricca di arte, tesori architettonici e musei, con un suggestivo centro storico medievale, uno dei più grandi d’Europa, una variegata cultura enogastronomica e un vasto lungomare, la città è l’ideale da visitare in autunno”.

Tra le motivazioni di carattere artistico si citano la mostra su Rubens e i palazzi di Genova, in programma al Ducale dal 6 ottobre al 22 gennaio 2023, Palazzo Rosso riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione, il nuovo Museo dell’emigrazione italiana inaugurato di recente e i Rolli Days nel weekend del 14-16 ottobre.

In evidenza naturalmente anche il Salone Nautico dal 22 al 27 settembre al quale saranno presenti i membri del team che partecipano all’Ocean Race, con un gran finale che si terrà a Genova dal 24 giugno al 2 luglio 2023″. Menzione speciale per lo storico hotel Astoria di piazza Brignole, appena restaurato, e per i tour gastronomici in centro storico.

“Lavoriamo ogni giorno per una Genova sempre più attrattiva e testimonianze di questo tipo sono motivo di grande orgoglio e soddisfazione per l’intera città”, commenta il sindaco Marco Bucci.