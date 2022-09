Genova capitale della silver economy, l’obiettivo è attirare over 65: “Abbiamo troppe case vuote”

Genova. Con 242mila residenti over 65, cioè il 28,4% della popolazione residente, Genova si propone sempre più come capitale della silver economy, un business che a livello europeo si stima valere ben 5,7 trilioni (miliardi di miliardi) di euro. Parte da questo presupposto il quarto forum sul tema che verrà ospitato a Palazzo del Principe dal 14 al 16 settembre con convegni, workshop, approfondimenti e spazi espositivi B2B.

Il tema di quest’anno sarà Longevity Revolution: il nuovo trend rappresentato da una società completamente differente rispetto al passato e composta da cittadini sempre più longevi, una vera e propria rivoluzione demografica, che interessa tutti i settori dell’economia.

“La Silver Economy, con tutte le attività ad essa collegate, costituisce per Genova una delle più importanti possibilità di sviluppo economico – dichiara il sindaco di Genova Marco Bucci -. Se fino a qualche anno fa molti vedevano la ageing society come un problema, oggi finalmente la transizione demografica è considerata un’opportunità e una risorsa: non solo per il contributo essenziale che gli over 65 danno ogni giorno alle nostre comunità in termini di conoscenze, crescita culturale e aiuto concreto alle famiglie di appartenenza, ma anche per l’impatto che la silver economy produce sul Pil del nostro paese. Ringrazio il Silver Economy Forum per la riconoscibilità data a questo pilastro di economia orizzontale che attraversa filiere di business quali turismo, alta tecnologia, crociere e commercio: settori in cui la nostra città primeggia, potendo offrire alle persone anziane un’altissima qualità di vita e servizi, su salute, benessere e turismo, con pochi uguali in Italia”.

Così, se da una parte l’amministrazione e le categorie economiche pubblicizzano spesso una “città a misura di giovane”, dall’altra l’obiettivo dichiarato è attrarre sempre più over 65. “Siamo la sede nazionale della silver economy, una città che ha risorse straordinarie per la persona anziana – spiega Paolo Odone, presidente di Ascom Confcommercio -. Abbiamo una città bellissima, circa 30mila appartamenti vuoti con prezzi che sono meno di un quarto di quelli di Milano: per gli over 65 che vogliono venire qua mettiamo a disposizione le nostre competenze dal punto di vista sanitario, ma anche della vita comune”.

Uno dei temi portanti sarà quello della città dei 15 minuti, modello urbano in corso di sperimentazione a Parigi che prevede di fornire servizi essenziali in ogni quartiere riducendo la necessità di mobilità delle persone (anziani compresi). “Genova ha già piccoli nuclei dove c’è tutto quello che serve per vivere bene”, osserva Daniela Boccadoro Ameri, direttrice del Silver Economy Forum -. Ma proprio le sono un altro tema: vanno ripensate, è inutile che ci siano case enormi quando gli anziani sono molto spesso soli e vivono in case vecchie, non più confortevoli”.

“Siamo di fronte a una società che sta cambiando in maniera profonda, caratterizzata da una longevità sempre più diffusa e da un numero crescente di persone che invecchiano attive e in salute – spiega il presidente e assessore alla Sanità della Regione Liguria, Giovanni Toti – Il Silver Economy Forum forum è una straordinaria occasione per riflettere, comprendere e programmare, nella consapevolezza di quanto l’allungamento della vita media, e della sua qualità, sia uno dei fattori chiave del prossimo futuro, sia dal punto di vista sociale che da quello economico. La Liguria, poi, ha dalla sua diverse carte da giocare per essere protagonista in questo campo, potendo offrire un mix unico di clima mite, qualità della vita, servizi, e sanità di alto livello. I temi che verranno affrontati durante il forum toccano una serie di punti chiave che sono al centro della nostra azione amministrativa: dalle città del futuro, sempre più accessibili e attente ai bisogni dei cittadini, passando per il Pnrr, nell’ambito del quale Regione Liguria ha avviato il suo progetto bandiera proprio puntando sul nuovo ospedale degli Erzelli, fino al turismo, uno dei fattori di crescita più rilevanti per il sistema Liguria“.

“La Silver Economy è uno dei temi-chiave del prossimo futuro, basti pensare che il rapporto realizzato dalla Oxford Economics e Technopolis Group, evidenzia che entro il 2025 solo in Europa arriverà a valere 5,7 trilioni di euro, pari a un terzo del Pil dell’Unione – dichiara l’assessore comunale allo Sviluppo economico, Mario Mascia -. In questo contesto continentale la Liguria è la regione più longeva d’Italia, con il 28,5% degli anziani; solo a Genova gli over 65 sono oltre 242 mila, il 28,4% della popolazione residente. Nel 2021 la nostra Amministrazione ha sottoscritto un protocollo di intesa silver district con Regione Liguria, Camera di Commercio e Università di Genova per agevolare la nascita di idee innovative per prodotti e servizi legati alla silver economy ed implementare questo settore di fondamentale importanza per sostenere l’attrattività della nostra città, intesa sia come capacità di attrarre investimenti a sostegno di progetti di sviluppo economico, socio-sanitario e culturale e per sviluppare il mercato del lavoro e delle nuove professioni”.