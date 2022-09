Genova Calcio, mister Bruzzone analizza la sconfitta di Cairo: “Campionato difficile, dobbiamo migliorare sotto alcuni aspetti”

Cairo Montenotte. Domenica allo stadio “Cesare Brin” è andato in scena uno dei match valevoli per la quarta giornata del campionato di Eccellenza. Ad affrontarsi sono state Cairese e Genova Calcio, due ottime formazioni le quali hanno dato vita ad una gara divertente terminata sul risultato di 1-0.

A commentare la prima sconfitta stagionale rimediata dalla formazione biancorossa non si è stato mister Maisano, bensì Massimiliano Bruzzone, suo vice il quale ha dichiarato: “Per 70’ abbiamo giocato bene, nel complesso è stata una buona partita. Usciamo sconfitti a causa di una disattenzione sul loro gol, negli ultimi 20 metri un po’ più di determinazione ci avrebbe probabilmente permesso di portare a casa il risultato ribaltando il verdetto di una partita comunque molto equilibrata.”

Successivamente l’intervistato ha proseguito il proprio intervento lodando la Cairese, una squadra considerata impegnativa proprio come altre formazioni pronte a dare battaglia fino all’ultimo nella speranza di centrare l’obiettivo promozione. “Penso che la nostra sia una buona squadra – ha continuato il braccio destro di Maisano – possiamo fare bene. Non saprei dire dove possiamo arrivare dopo sole quattro partite, sono però certo del fatto che Imperia, Albenga, Lavagnese, Rapallo e Cairese sono squadre difficili da affrontare così come le neopromosse. Non sarà un campionato facile, dovremo essere bravi a limare i nostri difetti.”

È terminata in questa maniera l’intervista a mister Massimiliano Bruzzone, vice allenatore della Genova Calcio pronto ora a lavorare insieme al collega per riuscire a preparare l’insidioso match di domenica prossima contro la sorprendente Forza e Coraggio.