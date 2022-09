Genoa: una partita per ricordare “picchia” Gorin nel ventennale della scomparsa

Genova. Una partita in occasione del ventennale della scomparsa di Fabrizio “Picchia” Gorin, indimenticato giocatore del Genoa e del Torino, scomparso prematuramente a causa di una leucemia fulminante è in programma domani, martedì 13 settembre sul campo di Begato 9 in via Maritano.

Le formazioni under 18 di Genoa e Torino scenderanno in campo con delle maglie particolari: coi nomi dei giocatori dell’epoca di Gorin.

Saranno presenti Claudio Sala, Renato Zaccarelli, Claudio Onofri, Silvano Martina, Claudio Testoni, Massimo Briaschi e altri giocatori.

La partita inizierà alle 18, ma sarà preceduta alle 17.45 da interventi del presidente del Genoa Alberto Zangrillo, di Giacomo Gorin, Claudio Onofri e Claudio Sala.

Ecco le “formazioni”

Genoa: Martina, Gorin, Testoni, Corti, Onofri, Romano, Vandereycken, Faccenda, Briaschi, C. Sala, Iachini.

Torino: Castellini, Gorin, Salvadori; P. Sala, Mozzini, Caporale; C. Sala, Pecci, Graziani, Zaccarelli, Pulici.