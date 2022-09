Genoa, un anno di 777 Partners tra errori di inesperienza e rilancio

Genova. Il 23 settembre 2021 il fondo 777 Partners ufficializzava l’ingresso nel Genoa, chiudendo l’affare con Enrico Preziosi a novembre dello stesso anno. Nel mezzo una retrocessione, da dividere con le scelte di mercato della precedente gestione, ma anche il merito di aver ridato speranza al popolo rossoblù.

La data della liberazione, l’hanno definita tanti tifosi sui social, da un rapporto ormai logoro con la proprietà del re dei giocattoli.

I 777 hanno pagato caro l’inesperienza nel calcio italiano: l’esonero di Davide Ballardini e la chiamata di Shevchenko (che ha rescisso l’oneroso contratto proprio nei giorni scorsi) è stato l’errore più eclatante, insieme a una gestione affidata esclusivamente a Johannes Spors, che appunto dei meccanismi nostrani sapeva poco, ma anche questo aspetto è stato corretto con la chiamata di Marco Ottolini. Tuttavia la serie B non è una tragedia per chi gestisce un fondo di investimento a lungo termine.

La nuova stagione si è aperta con un nuovo sponsor tecnico al debutto in Italia (Castore è arrivato in extremis giusto per l’esordio in Coppa Italia e ancora deve penetrare il mercato con le proprie forniture anche se è stato attivato lo store online direttamente sul sito del Genoa), nuovi sponsor per le maglie (Radio 105 e Msc), una campagna acquisti importante per una serie B che tanti tifosi genoani si attendevano sicuramente più facile a giudicare dai tanti commenti su questo inizio stagione, dimenticando che la B è un campionato lungo, difficilissimo, non certo una passeggiata.

L’arrivo del fondo americano ha ridato slancio ai tifosi, nuovamente uniti nella buona e nella cattiva sorte, e alla squadra. A parte la missione impossibile di tenere Ostigard, ora sembra molto più solido il progetto di formare un gruppo che duri nel tempo.

Restano alcune incognite che non dipendono del tutto dai 777 come lo stadio Ferraris (gestito insieme alla Sampdoria, che ha altri problemi), i cui lavori annunciati non sono più andati avanti, iniziative “native” che sono partite e già ferme (il sito Genoa tv è rimasto alla fine della scorsa stagione), mentre altre hanno preso una direzione precisa come il ticket office tornato al Porto Antico e utilizzato anche come luogo di incontro coi tifosi per i nuovi acquisti, l’innovativa gestione dei social network grazie ai nuovi innesti nello staff comunicazione, il nuovo stemma e le nuove grafiche realizzate in collaborazione con l’agenzia No Panic. Occorrerà capire come e se verrà valorizzato il Genoa store in via XII Ottobre e soprattutto come sarà sviluppato il centro sportivo Signorini.

A livello finanziario gli effetti della gestione si vedranno sui bilanci dei prossimi anni, senza dimenticare le varie accuse reciproche su milioni di debiti usciti a cessione completata (una ventina secondo 777) e alcune poste di bilancio contestate da Preziosi sui crediti a Fingiochi.