Il Genoa si fa raggiungere dal Parma all’89’: al Ferraris 3-3 ricco di emozioni

Genova. Un 3-3 che lascia l’amaro in bocca al Genoa per essere stato raggiunto all’89’ quando ormai il Parma sembrava non averne più. Un calcio d’angolo concesso per una leggerezza a centrocampo ed è arrivato il tiro al volo di Estevez, che ha pareggiato i conti. Dopo un primo tempo in cui il Genoa era andato in vantaggio con Frendrup, poi raggiunto e messo sotto da Inglese e Mihaila e pareggiato nuovamente con Hefti, la ripresa era stata molto più favorevole alla squadra di Blessin, che aveva compiuto il momentaneo sorpasso con un calcio di rigore di Coda. Il Parma appunto non sembrava avere troppe energie e il Genoa ha peccato di leziosità in alcune giocate offensive dove avrebbe potuto fare molto più male e mettere al sicuro il risultato. Blessin a fine gara ha raccolto i suoi giocatori al centro del campo, sbracciandosi parecchio: probabilmente non gli è piaciuta la gestione della sua squadra nel finale, ma neanche nel corso della partita. Tanti gli errori compiuti dai rossoblù.



93′ Ammonito Circati

92′ Espulso Gudmundsson per doppia ammonizione

90′ 4 minuti di recupero

89′ Pareggio del Parma, destro al volo di Estevez

89′ Corner del Parma, che ha sfruttato una palla persa da Frendrup, autore di una finta per nessun compagno. Dragusin si rifugia in angolo

84′ Crampi per Pajac, dentro Vogliacco

83′ Ripartenza del Genoa, Triangolo in velocità tra Yeboah e Gudmundsson, che guadagna un angolo



81′ Ultimo cambio per il Parma: fuori Inglese per Tutino

79′ Nel Parma esce Oosterwolde ed entra Zagaritis

78′ Stavolta è Yeboah a ostinarsi per concludere da posizione defilata con Portanova in mezzo all’area che era meglio piazzato

77′ Gudmundsson prova dalla distanza, palla alta. Aveva Yeboah a fianco, islandese un po’ egoista in questo caso

75′ Doppio cambio nel Genoa: fuori Ekuban e Coda per Yeboah e Yalcin

72′ Bani provvidenziale, mette in angolo ancipando Inglese solo in mezzo all’area

66′ Cambio nel Genoa: entra Portanova per Jagiello

64′ Ammonito Bani per un fallo su Mihaila

63′ Espulsione di Christian Vecchia, team manager del Genoa, dalla panchina per proteste

60′ Ekuban deve cambiare la maglia che si è strappata a causa di una marcatura con strattoni troppo violenti

56′ Nel Parma escono Man, Juric e Coulibaly ed entrano Ansaldi, Estevez e Benedyczak

54′ Gol annullato al Genoa: Ekuban aveva insaccato, ma Dragusin era in fuorigioco

53′ Ammonito Coulibaly che ferma Gudmundsson lanciato in corsa

50′ Coda! Il numero nove spiazza Chichizola e si sblocca in campionato. Arriva il 3-2.

49′ Rigore per il Genoa: Bernabé atterra in modo evidente Gudmundsson

46′ Partiti con palla al Parma, nessun cambio

Primo tempo ricco di emozioni tra Genoa e Parma: 2-2 il risultato a metà gara: il Genoa è andato in vantaggio con Frendrup, ma è stato subito raggiunto da Inglese. Il Parma, arrivato al Ferraris senza alcun timore reverenziale, è andato in vantaggio grazie a una deviazione sfortunata di Dragusin su conclusione di Mihala. Il Genoa però ha pareggiato i conti al 42′ con Hefti, al posto giusto nel momento giusto a raccogliere col destro una smanacciata di Chichizola in uscita. Partita aperta a tutti i risultati, il Genoa lascia troppi spazi agli avversari, che ne approfittano. Rossoblù a volte troppo leziosi in fase offensiva. Nell’intervallo comunicato il numero definitivo di abbonati: 20.239.



45′ Ekuban! Diagonale a mezza altezza sul primo palo che Chichizola mette in angolo

45′ Un minuto di recupero

45′ Ammonito Juric, fallaccio su Bani, l’arbitro aveva concesso il vantaggio con Ekuban che appoggia per Coda, ma l’attaccante non controlla bene

42′ Pareggio di Hefti! Rasoterra col destro dopo un’uscita di Chichizola che ha tolto palla dalla testa di Coda

40′ Ammonito Gudmundsson, trattenuta evidente

37′ Parma in vantaggio: sfortunata deviazione di Dragusin su tiro dalla distanza di Mihala, Martinez spiazzato

37′ Frendrup intercetta un pallone nella tre quarti avversaria e appoggia per Coda, conclusione debole bloccata da Chichizola

28′ Brutta caduta di Mihala, gioco che riprende dopo i soccorsi

27′ Ammonito Badelj, in ritardo su Bernabé

23′ Ammonito Vazequez per un fallo su Bani

21′ Pareggio del Parma: Inglese di testa devia una rovesciata dal limite di Mihaila spiazzando Martinez

16′ Genoa in vantaggio! Frendrup scaglia in rete un sinistro dopo aver raccolto la palla respinta dalla traversa su tiro di Jagiello

14′ Grande intervento di Dragusin che in scivolata in area di rigore toglie la palla dai piedi di Mihaila, che si era involato in contropiede

9′ Verticalizzazione di Man per Inglese, che si gira in area, ma la palla finisce sull’esterno della rete. L’arbitro fischia fuorigioco

4′ Occasione Parma! Martinez è reattivo a respingere il tentativo di Mihaila

3′ Coda si gira in area di rigore, il tiro viene smorzato e Chichizola ha buon gioco

1′ Partiti con palla al Genoa che attacca verso la Nord

Blessin decide di far partire Jagiello dal primo minuto, mentre Portanova si accomoda in panchina. I nuovi acquisti – Aramu, Puscas e Strootman – sono anche loro pronti a subentrare. Piove al Ferraris, ma il campo, non in perfette condizioni come al solito, non sembra risentirne, per ora.



Genoa: Martinez, Hefti, Bani, Dragusin, Pajac (84′ Vogliacco), Badelj, Frendrup, Jagiello (66′ Portanova), Gudmundsson, Coda (75′ Yalcin), Ekuban (75′ Yeboah).

Allenatore: Blessin.

A disposizione: Semper, Agostino, Sabelli, Czyborra, Strootman, Aramu, Puscas, Galdames.

Parma: Chichizola, Coulibaly (56′ Benedyczak), Circati, Romagnoli, Oosterwolde (79′ Zagaritis), Bernabé, Juric (56′ Estevez), Man (56′ Ansaldi), Vasquez, Mihaila, Inglese (81′ Tutino).

Allenatore: Pecchia

A disposizione: Buffon, Corvi, Balogh, Bonny, Del Prato, Sohm, Valenti.

Arbitro: Camplone di Pescara

Ammoniti: Badelj, Gudmundsson, Bani (G); Vazquez, Koulibaly, Circati (P)

Espulso: Gudmundsson al 92′

Spettatori: 20.239 abbonati, 3.914 paganti.