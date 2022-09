Genova. Il Genoa vince 1-0 contro il Modena. Jagiello l’uomo partita che al 44′ ha sbloccato il risultato finalizzando una bellissima azione corale di prima. Nella ripresa il palo e Gagno hanno negato il raddoppio a Pajac e ad Aramu. Partita comunque non facilissima, con il Genoa che ha compiuto qualche ingenuità, per sua fortuna non pagata cara grazie a un Modena non proprio cecchino sotto porta. In ogni caso la squadra ha creato parecchio: 9 tiri di cui 6 in porta. La classifica ora vede il Grifone al quinto posto dietro a Reggina, Brescia, Frosinone e Bari, corsaro a Cagliari.

95′ Occasione Genoa! Aramu tutto solo prova il mancino ma Gagno devia in angolo. Non c’è tempo però, la partita finisce.

94′ Coda! Ruba palla all’avversario e dal fondo prova a mettere in mezzo, ma Gagno respinge

90′ Cinque minuti di recupero

90′ Ammonito Cittadini comunque per il fallo su Aramu

90′ Bella azione del Genoa, con Gagno super su Coda, ma sarebbe stato inutile, Zufferli fischia il fuorigioco di Aramu in origine

85′ Cambio nel Genoa: entrano Strootman e Ilsanker per Portanova e Badelj

85′ Nel Modena fuori Armellino per Tremolada

84′ Portanova ha i crampi e chiede l’intervento del massaggiatore, l’arbitro lo ignora, suscitando parecchie proteste

83′ Ripartenza del Modena dopo un fallo non fischiato a Portanova vicino all’area ospite, sembra tutto sotto controllo quando Badelj perde un pallone in zona pericolosissima. La palla arriva a Bonfanti che prova un diagonale, fuori di diversi metri

79′ Doppio cambio nel Modena: entrano Panada per Gargiulo e Bonfanti per Diaw

79′ Ammonito Oukhadda per aver strattonato ripetutamente Yeboah

77′ Ammonito Dragusin

75′ Ci prova Silvestri con una specie di rovesciata, palla fuori di poco

73′ Cambio nel Genoa: entrano Bani per Vogliacco e Yeboah per Yalcin

70′ Problemi al volto per Pajac dopo una manata avversaria, mentre anche Vogliacco è a terra invece per questioni muscolari, pronto Bani

63′ Il Modena non riesce a sfruttare ben due ripartenze in cui la difesa del Genoa non era ben schierata, sospiro di sollievo per i rossoblù

60′ Cambio nel Genoa: fuori Jagiello per Aramu

57′ Palo di Pajac! Il Genoa allarga dalla sua parte e l’esterno, pur da grande distanza, prova il tiro in porta: conclusione velenosa che colpisce il legno e finisce fuori

53′ Occasione Genoa: palla rubata da Badelj che si trova da solo davanti a Gagno. Il portiere intuisce il dribbling e arpiona il pallone dai piedi del capitano

52′ Falcinelli grazia Martinez: a causa di un buco improvviso nella difesa rossoblù l’attaccante si trova solo e indisturbato davanti a Martinez, ma sbaglia tutto, passando il pallone al portiere del Genoa

48′ Ancora Jagiello ci ha preso gusto, ha spazio e tenta il tiro dal limite. Stavolta gli va male. Gagno para senza problemi

46′ Si riparte con palla al Genoa e due cambi per il Modena: escono Marsura per Falcinelli e Mosti per Giovannini

Primo tempo tra Genoa e Modena che si chiude con i rossoblù in vantaggio per 1-0: merito di un’azione corale tutta di prima al 44′ finalizzata da Jagiello. Gara non facile, con il Modena ben messo in campo e Diaw difficilmente arginabile. L’attaccante dei canarini ha impegnato Martinez, bravo a dirgli di no in uscita al 14′. Il Genoa si è comunque complicato la vita diverse volte, avendo occasioni per andare in vantaggio anche prima, ma non riuscendo a concludere le azioni in modo più incisivo. Buona prova di Yalcin, schierato dal primo minuto, mentre Coda fa più fatica, anche se ha distribuito buoni palloni ai compagni.



47′ Ammonito Silvestri per un fallo su Portanova

45′ Saranno due i minuti di recupero

45′ Ammonito Magnino, che ha bloccato una ripartenza

44′ Gol del Genoa: Jagiello finalizza una grande azione corale tutta di prima iniziata da Coda, scambio rapido da sinistra a destra con Portanova in versione assistman che vede il compagno libero. Jagiello ha tutto il tempo per prendere la mira e infilare Gagno senza troppi problemi

41′ Ammonito Diaw per proteste

37′ Genoa che ora ha maggiore controllo della partita, ma non riesce a essere efficace nella fase di finalizzazione. Alcune scelte individuali dei giocatori si rivelano errate

30′ Altra occasione Genoa: Jagiello sbaglia tutto, non inquadrando la porta da buona posizione con un rasoterra che voleva essere sul secondo palo, ma che invece termina ampiamente sul fondo

30′ Ci prova Yalcin in diagonale, dopo essersi liberato di tre avversari, ma da posizione defilata. Gagno respinge col corpo

27′ Un fuorigioco salva il Genoa dal calcio di rigore che ingenuamente Dragusin aveva concesso spingendo in modo evidente Diaw. Bandierina alzata a fine azione, come ormai è di consuetudine

18′ Occasione Genoa: Grande salvataggio di Azzi, che toglie la palla dai piedi di Portanova, pronto a battere a rete da due passi dopo che il cross basso di Pajac aveva attraversato tutta l’area

14′ Occasione Modena: Martinez decisivo in uscita su Diaw, che era riuscito a sfruttare uno spazio centrale vincendo un contrasto e superando in velocità Frendrup

12′ Ci prova Pajac, che ha spazio per il tiro dalla distanza: un rasoterra che Gagno blocca in tuffo

9′ Ammonito Gargiulo, calcio in faccia involontario a Jagiello

8′ Occasione Genoa: lancio di Yalcin per Portanova che aggancia bene il pallone in area, ma col sinistro tira fuori misura, alto sopra la traversa

8′ Prime fasi di studio, in cui le squadre non riescono a creare pericoli

2′ Fuochi d’artificio che partono a sorpresa nella Nord dopo una piccola coreografia con lo striscione “Auguri vecchio Balordo”

1′ Partiti. Genoa che attacca verso la Sud

Prima del calcio d’inizio, che spetta al Modena, minuto di silenzio per le vittime dell’alluvione delle Marche.

Bani in panchina e Vogliacco in campo dal primo minuto, Yalcin titolare vista l’indisponibilità di Ekuban. Anche Portanova inizia nella formazione iniziale. Il Genoa si appresta a scendere in campo contro il Modena, chiamato a riscattare la sconfitta di Palermo. Alle 16.15 il fischio d’inizio. Sole e vento al Ferraris, che vede un folto gruppo di tifosi dei canarini arrivati a Genova in trasferta.



Genoa-Modena 1-0

Reti: 44′ Jagiello

Genoa: Martinez, Hefti, Vogliacco (73′ Bani), Dragusin, Pajac, Badelj (85′ Ilsanker), Frendrup, Jagiello (60′ Aramu), Portanova (85′ Strootman), Yalcin (73′ Yeboah), Coda.

Allenatore: Blessin.

A disposizione: Semper, Agostino, Sabelli, Czyborra, Puscas.

Modena: Gagno, Oukhadda, Silvestri, Cittadini, Azzi, Magnino, Mosti (46′ Giovannini), Gargiulo (79′ Panada), Armellino (85′ Tremolada), Marsura (46′ Falcinelli), Diaw (79′ Bonfanti).

Allenatore: Tesser

A disposizione: Seculin, Pergreffi, Duca, Renzetti, Coppolaro, Piacentini.

Arbitro: Zufferli di Udine

Ammoniti: Dragusin (G); Gargiulo, Diaw, Magnino, Silvestri, Oukhadda, Cittadini (M)