Genoa. L’equivoco di Massimo Coda: regista avanzato invece di terminale offensivo

Genoa sconfitto 1 a 0 dal Palermo. La squadra di Blessin ha concesso occasioni ai rosanero ma ne ha anche create, pur suonando sempre lo stesso spartito: palla lunga in verticale. L’attaccante Massimo Coda, punto di forza del mercato estivo, è stato protagonista di due suggerimenti di ottima fattura. Ma va da sé che l’autore degli assist non possa esserne il beneficiario. Ecco servito l’equivoco Coda.

Guardando ai numeri, un goal su rigore in cinque giornate è un bottino magrissimo se messo a referto dall’ex capocannoniere del campionato cadetto. L’attaccante è però stato autore di buone prestazioni. Il Genoa gioca spesso e volentieri in verticale. Coda riceve quasi sempre palla spalle alla porta, se non nelle rare occasioni in cui gli avversari lasciano spazio per la giocata profonda. Costretto a giocare in questo modo, il massimo che può fare è agire da regista offensivo. Questo fa e anche abbastanza bene.

Suoi gli assist per il successo in Coppa Italia contro il Benevento, suo il suggerimento offensivo per il goal di Ekuban contro il Pisa. Anche oggi, due intuizioni per il compagno. La prima sciupata malamente, nel primo tempo, e la seconda fallita con qualche attenuante in più.

Non è tutto da buttare. Il Genoa ha dimostrato carattere e con un po’ di fortuna avrebbe potuto pareggiare o addirittura vincere, per quanto ai punti il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Serve tuttavia migliorare la qualità del palleggio una volta giunti sulla trequarti e codificare giocate che possano portare gli esterni con maggiore frequenza al cross.

In sostanza, l’obiettivo deve essere far svestire i panni di regista avanzato a Coda per consentirgli di “guardare più spesso la porta” e tornare il bomber implacabile visto gli scorsi anni.