Genova. Una vittoria di misura che dimostra ancora una volta quanto il Genoa non riesca a raccogliere quanto produca. La partita contro il Modena si è conclusa con nove tiri, di cui sei in porta, una sola vera occasione in cui Martinez è stato costretto a intervenire. Eppure nella ripresa i rossoblù hanno rischiato di subire il pareggio a causa di qualche errore di troppo. Era però importante vincere la prima al Ferraris e la missione è compiuta.

Coda ha faticato per gran parte della partita, anche se resta comunque importantissimo per la manovra offensiva. Da bomber quale è si è forse incaponito in un paio di situazioni per cercare la rete, mentre Yalcin ha lavorato molto pensando alla squadra.

Basterebbe più precisione sottoporta per far volare questo Genoa. “Dobbiamo essere più cinici, anche se vedere il portiere avversario nei top 11 ogni settimana è significativo” dice Blessin. Paura di vincere? Che fa tremare un po’ le gambe quando ci si avvicina al novantesimo? “Ne parlerò coi giocatori, durante la pausa affronteremo anche questo tema. Comunque dipende sempre tutto da noi”.

Meglio il primo tempo per il mister rossoblù in cui il Genoa ha fatto un buon possesso palla, mentre nella ripresa ha gestito male il vantaggio. “Abbiamo giocato su una corsia, non siamo stati bravi a cambiare lato. Abbiamo fatto le scelte sbagliate. Mi aspetto di più dalla squadra”.

Il modulo non conta per Blessin: “Non è importante – dice Blessin – ma è importante che si riesca a vedere lo stile di gioco, mettere in campo i migliori giocatori. Spesso bisogna essere flessibili”

Genoa-Modena, tutte le foto della partita

Stavolta Blessin è contento di come si sono comportati i subentrati, anche se due sostituzioni sono state obbligate: Vogliacco e Badelj.

Una vittoria che allontana le critiche, anche se per Blessin di crisi non se ne parla: “Odio perdere quindi è una vittoria importantissima. Vincere sempre è bello, ma le ultime due partite sono state sfortunate per demerito nostro, nessuno ci regala niente. Abbiamo fatto tanto lavoro e continueremo così, focalizzandoci sui dettagli, che fanno la differenza”.

Di positivo c’è un Pajac che oggi è stato più dentro l’azione. Uno Strootman che quando è entrato ha messo ordine e tenuto palla quando era da tenere.