Gara d’appalto del servizio di igiene ambientale del Tigullio: il 15/9 presidio della Fit Cisl Liguria

Genova. Giovedì 15 settembre alle 9:30 davanti alla prefettura di Genova presidio della Fit Cisl Liguria contro gara d’appalto per il servizio di igiene ambientale nel Tigullio.

“Ci ha colto di sorpresa la convocazione della conferenza dei servizi della città Metropolitana di Genova per deliberare la gara d’appalto. Siamo sicuri che questa procedura non tuteli i lavoratori, per questa ragione saremo davanti alla prefettura per far sentire la nostra voce”.

Lo dichiara Umberto Zane, coordinatore regionale della Fit Cisl nel comparto igiene ambientale.