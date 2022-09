Fungaiolo di 73 anni disperso sul Faiallo: dopo la notte nel bosco ritrovato in buona salute

Aggiornamento ore 9.10 – L’uomo è stato ritrovato vivo e in buone condizioni di salute. Secondo le prime ricostruzioni, essendosi perso avrebbe passato la notte nel bosco, riprendendo l’orientamento questa mattina con le prime luci del giorno. A trovarlo un escursionista che passando in macchina lo ha ‘raccolto’ dandogli un passaggio fino alla sua vettura.

Genova. Un uomo di 73 anni non è più rientrato a casa ieri sera dopo essere andato per funghi sul Faiallo, tra le province di Genova e Savona. La moglie, non vedendolo tornare, ha dato l’allarme, facendo scattare le ricerche.

Le operazioni di ricerca persona sono partite verso le 18,30 e hanno da subito visto in campo diverse squadre di vigili del fuoco e soccorso alpino, con l’ausilio di cani molecolari. Le ricerche sono andate avanti tutta la notte, al momento con esito negativo.

Questa mattina sul campo intervenuti anche i droni dei vigili del fuoco che stanno sorvolando vallette e canaloni alla ricerca di qualche traccia dell’uomo.