Fungaioli si perdono nei boschi di Rondanina, recuperati dai vigili del fuoco con l’elicottero

Rondanina. Brutta avventura questo pomeriggio per due escursionisti che si erano inoltrati nei boschi vicino a Rondanina, nell’entroterra genovese.

I due uomini, che erano partiti alla ricerca di funghi, hanno perso il sentiero e non sono più riusciti a trovare il passaggio per tornare sulla strada. A quel punto, intorno alle 15, hanno deciso di chiamare i soccorsi.

Per recuperarli si sono attivati i vigili del fuoco di Genova con una squadra a terra e un elicottero. Una volta individuato il punto in cui si trovavano i due fungaioli, l’intervento si è rivelato piuttosto complesso perché gli alberi non consentivano di individuarli dall’alto. I pompieri si sono calati in modo da farsi strada tra gli alberi e creare una zona di visibilità.

Alla fine i due sono stati tratti in salvo in buone condizioni di salute. L’intervento si è concluso alle 18.00, dopo tre ore dalla chiamata, col rientro di tutte le squadre.