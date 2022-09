Frontale tra due auto a Campo Ligure: grave una donna, in elicottero al pronto soccorso

Genova. Un grave incidente è avvenuto questa mattina sulla statale del Turchino nei pressi di Campo Ligure, dove due auto si sono scontrate frontalmente ferendo le due persone alla guida.

Una di queste, una donna, dopo essere stata soccorsa e medicata sul posto è stata trasportata in codice rosso al San Martino di Genova con l’elisoccorso dei Vigili del Fuoco. Ha riportato gravi ferite, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Soccorsa anche un’altra donna, alla guida dell’altra vettura, medicata sul posto e poi portata per accertamenti al pronto soccorso del Villa Scassi. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi del caso.

