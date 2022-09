Frantuma i vetri di un’auto per rubare un profumo e una sigaretta elettronica, arrestato

Genova. La polizia di Stato di Genova ha arrestato un 54enne per tentato furto aggravato, denunciandolo inoltre per i reati di ricettazione e di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimardelli.

Ieri sera, in via Moresco, alle 21.20 un uomo ha rotto i vetri di un’auto, servendosi di un frangivetro degli autobus Amt, per impossessarsi di un profumo di marca e una sigaretta elettronica custoditi nell’abitacolo della vettura. Il furto però non è andato a buon fine in quanto sul posto è intervenuta una volante dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico a seguito della segnalazione di un abitante della zona. Alla vista della pattuglia il ladro ha tentato maldestramente di sbarazzarsi del frangivetro e alle domande circa la provenienza del profumo ha risposto di averlo acquistato in un supermercato per pochi euro.

La volante ha provveduto quindi al trasferimento in questura, oggi il processo per direttissima.