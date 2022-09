Frana di via Val Trebbia, ancora nessuna data per l’inizio dei lavori. D’Avolio: “Serve intervento immediato”

Genova. Nel consiglio del 14 Settembre è stata presentata dal gruppo consigliare Valbisagno Insieme un’interrogazione inerente il ripristino del muro di Via Val Trebbia altezza crollato in carreggiata durante le forti piogge dello scorso autunno.

Attualmente, a causa del restringimento della strada, la viabilità è regolata da impianto semaforico con ampi disagi alla cittadinanza. Nello scorso mandato il Municipio tramite l’ex Presidente D’Avolio e l’Assessore Passadore aveva coinvolto il Comune e Arte per ripristinare il manufatto e liberare la strada.

L ‘Assessore Apicella ha risposto all’ interrogazioni sostenendo che Arte deve dare una risposta al comune per il ripristino al 50 per cento del muro e perciò non si hanno notizie legate alla data di inizio lavori.

Il Capogruppo di Valbisagno Insieme Roberto D’Avolio risponde così all’Assessore Apicella: “Mesi fa la situazione sembrava definita, l’amministrazione Comunale ed Arte avevano garantito il ripristino il prima possibile. È inaccettabile non avere ancora la minima idea sui tempi di intervento dopo un anno dal crollo del muro. Serve un intervento immediato e i cittadini di Sant’Eusebio lo richiedono a gran voce”.