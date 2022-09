Genova. Oltre 600 persone si sono ammassate sotto il tendone di piazza delle feste al porto antico di Genova per il comizio di Giorgia Meloni. Un numero molto alto se lo si paragona alle presenze dei supporter per altri comizi, anche di centrodestra, già svolti in città. E la leader di Fratelli d’Italia lo sa bene: “I sondaggi ci sorridono, ma le battaglie prima si combattono e poi si vincono, restiamo concentrati”, ha detto dal palco, concludendo il suo intervento.

L’allerta meteo gialla in corso in città ha costretto gli organizzatori a rinunciare alla location inizialmente prevista, piazzale Mandraccio. Lì la grande bandiera tricolore srotolata da FdI nel 2017 in via Garibaldi a Genova per la prima vittoria del sindaco Marco Bucci, che era presente al comizio. “Pronti a risollevare l’Italia”, lo slogan scelto dalla Meloni, arrivata con un’ora di ritardo a causa del traffico in autostrada.

Caro bollette, salario minimo, debito pubblico, Pnrr: sono tanti i temi toccati dalla politica che si candida a diventare premier e che è stata contestata da pochi cittadini genovesi: un gruppo di giovani del centro sociale Autaut, riuniti in piazza Raibetta, e una decina di altri studenti, bloccati dai carabinieri e identificati.

Durante il comizio anche un lungo dialogo, proseguito alla fine sotto il palco, con Marco Macrì, il padre di un ragazzo disabile che da mesi si fa portavoce della battaglia per assicurare cure gratuite ai bambini con disabilità, e per accorciare una lista d’attesa che in Liguria consta di 2000 pazienti. “Io e te siamo dalla stessa parte”, gli ha detto Meloni ascoltando le sue richieste.

Giorgia Meloni arriva a Genova per la campagna elettorale: in centinaia al porto antico

“Abbiamo una grande occasione – ha dichiarato l’ex ministro – l’Italia non è in una situazione facile grazie alle economie che ci sono state consegnate. Siamo fanalino di coda in Europa. Il debito alle stelle, la congiuntura complessa, l’aumento dei prezzi il rischio di una crisi alimentare. E proprio per questo non possiamo più permetterci una politica inconcludente che getta risorse nel niente e scaglia debito ai nostri figli“.

A ancora: “Siamo in una situazione simile a quella dei nostri nonni nel dopoguerra. Dobbiamo ricostruire questo Paese ma con la stessa dignità nel rapporto tra Stato e cittadini. I cittadini non sono sudditi, devono potere credere nelle istituzioni”.

Tra i temi anche quello del salario minimo: “Temo che non risolva il problema dei salari. Perché la maggioranza ha un contratto nazionale che prevede già un minimo salariale. Il problema è la tassazione sul lavoro. Se prendi mille euro di stipendio all’imprenditore costi il doppio. L’obbiettivo di Fratelli d’Italia è tagliare il cuneo fiscale”, ha concluso.

Sul palco con lei i candidati e gli esponenti locali del partito. Un saluto e un selfie con il pubblico sullo sfondo mentre la folla gridava “Giorgia! Giorgia!”. Meloni non si è fermata per rispondere alle domande dei giornalisti.

Bambini disabili, i chiarimenti della Regione

In merito a quanto accaduto oggi durante il comizio di Giorga Meloni, Regione Liguria chiarisce di aver già stanziato 3,7 milioni di euro di risorse extra budget per potenziare i servizi di neuroriabilitazione dei minori con disabilità e di essere pronta a stanziare ulterriori fondi nel corso di quest’anno per questo tipo di prestazioni. Quest’anno è nato anche l’Osservatorio sulla disabilità che ha l’obiettivo di mettere insieme tutte le competenze, costruendo un metodo di lavoro per far fronte ad ogni tipo di problematica. Le risorse investite e quelle che si aggiungeranno entro la fine dell’anno sono finalizzate a ridurre sensibilmente le liste di attesa che due anni di pandemia hanno inevitabilmente generato, sapendo che non è un problema di risorse economiche, bensì di capacità del sistema di erogazione delle prestazioni e di utilizzo delle stesse in relazione alla carenza di specifiche professionalità non solo in Liguria ma in tutta Italia.