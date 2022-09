Fiera internazionale di Marsiglia, inaugurato il padiglione Italia: il Comune di Genova presente

Genova. Alla 97esima edizione della seconda più grande fiera campionaria di Francia il Comune di Genova è ospite del padiglione italiano con l’assessore al Commercio, Artigianato, Pro Loco e Tradizioni cittadine Paola Bordilli

Si rafforza il sodalizio tra Genova e la Provenza e anche quest’anno, dopo la partecipazione degli scorsi anni, Genova e la Città Metropolitana sono ospiti della Fiera internazionale di Marsiglia, la seconda fiera campionaria di Francia dove oggi è stata invitata l’assessore al Commercio, Artigianato, Pro Loco e Tradizioni Paola Bordilli, in occasione dell’inaugurazione del padiglione Italia nonché della conferenza stampa dove si sono trattati i punti per le collaborazioni future.

«Sono molto felice di essere qui oggi – ha detto l’assessore Paola Bordilli – perché ogni volta che vengo a Marsiglia non posso fare a meno di notare quanto i nostri territori siano legati da tradizioni e paesaggi che possono sembrare diversi, ma che in realtà ci rendono due città molto simili. Non vediamo l’ora di poter riaccogliere i nostri amici francesi alla prossima edizione di Bonjour Provence et la France. Durante l’incontro di oggi sono emersi ulteriori spunti interessanti per collaborazioni future tra le nostre città in tema di tradizioni locali che possono arricchire le due fiere che si svolgono reciprocamente nei due luoghi del gemellaggio e,al contempo, lavorare verso il futuro con un occhio volto sempre al passato e ai legami instaurati negli anni».

Il sodalizio tra Genova e la città provenzale di Marsiglia ha radici che risalgono al gemellaggio del 1958 e che si sono rinsaldate nel 2018 con la firma della Convenzione di cooperazione decentralizzata tra il Comune di Genova, la Città Metropolitana e il Departement des Bouches-du-Rhône